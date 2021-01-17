Kuruluş Osman 42. bölümde Osman Bey'in ölüm kalım savaşı! Şehit edilen Türk beylerinin intikamını alıyor! Atv'nin ikinci sezona bomba gibi giriş yapan dizisi Kuruluş Osman, 42. bölümde Osman Bey Alpleriyle birlikte ölüm kalım savaşına girecek. Şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak için verdiği mücadele ile Osman Bey, Kuruluş Osman 42. bölüme damga vuracak.

Heyecanla izlenen, ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', bugüne dek çekilmiş en iyi aksiyon sahnelerini ekrana getirecek ve çok konuşulacak muhteşem bir bölümle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.