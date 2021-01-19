DİLARA GEZGÜÇ NEREDE?

Henüz 12 yaşında olan Dilara TikTok videoları ve mesajlaşmaları nedeniyle babasıyla kavga etti. Bir kaç kişi ile TikTok'ta yakalanan Dilara, babasıyla tartıştıktan sonra evi terk etti. 12 yaşındaki henüz bir çocuk olan Dilara kaçtı mı kaçırıldı mı? Görüntüleri ortaya çıktı...