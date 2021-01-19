Müge Anlı'da TikTok olayı şoke etti! Dilara Gezgüç TikTok'ta mesajlaştı, o anların görüntüleri ortaya çıktı. 18 Ocak 2021 saat 15:17'de İstanbul Başakşehir'deki evlerinden, annesi kardeşini uyuturken kaçan Dilara Gezgüç'ün,Tiktok'ta mesajlaştığı bir kişiye kaçtığı iddia ediliyor. Anne ve babası ile TikTok mesajlaşmaları nedeniyle tartışan ve ardından evi terk eden 12 yaşındaki Dilara nerede? Kamera görüntüleri ortaya çıkan Dilara Gezgüç bulundu mu?
12 yaşındaki Dilara Gezgüç İstanbul Başakşehir'de kayboldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 12 yaşındaki Dilara, izleyenleri şaşkına çevirdi. TikTok'ta mesajlaştığı bir kişiye kaçtığı düşünülen Dilara nerede merak ediliyor.
İstanbul Başakşehir'deki evlerinden kayboldu. 12 yaşındaki Dilara telefonu, kimliğini ve 250 TL yanına alarak dün Başakşehir'deki evinden ayrıldı. Gözü yaşlı ailesi Müge Anlı'ya koştu. En son sosyal medya yüzünden ailesiyle tartışmıştı. Sosyal medyadan tanıştığı kişilerle mesajlaşan Dilara nerede?
DİLARA GEZGÜÇ NEREDE?
Henüz 12 yaşında olan Dilara TikTok videoları ve mesajlaşmaları nedeniyle babasıyla kavga etti. Bir kaç kişi ile TikTok'ta yakalanan Dilara, babasıyla tartıştıktan sonra evi terk etti. 12 yaşındaki henüz bir çocuk olan Dilara kaçtı mı kaçırıldı mı? Görüntüleri ortaya çıktı...
12 yaşındaki Dilara Gezgüç, İstanbul'da kayboldu. Tiktok'ta mesajlaştığı çocuklara, 'Kaçacağım' diyerek mesajlar attığı ortaya çıkan Dilara Gezgüç nerede? Gözü yaşlı anne canlı yayında, "Beni arayamıyorsa dayısı ve babasını arasın" dedi. Dilara'nın anneannesi gözyaşlarına boğuldu.
MÜGE ANLI: TİKTOK'DA SON 1 YILDA 5. ARAYIŞ!
TikTok videoları sonrası Müge Anlı, bu son 1 yılda 5. arayış diyerek evden kaçma yaşlarına dikkat çekti. "Dilara Gezgüç nereye gittiyse bugün hemen geri getirsin" diyen Müge Anlı çileden çıktı.