"BİZE BU KÖTÜLÜĞÜ YAPAN TAHNAL AİLESİDİR"

Daha sonra savunma yapan Havva Palu ise, "Bize bu kötülüğü yapan Tahnal ailesidir. Benim çocuğumun ölümüne de onlar sebep oldu. Benim hiç kimseye bir zararım olmadı. Ben bu ceza evinde yatıyorum kimseye hakkımı helal etmiyorum. Benim yuvamız dağılmasına sebep oldular. Ben suçlu olsam neden olayın aydınlatılması için karakola gideyim. Ben de istiyorum adalet yerini bulsun. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.