"BAŞKA BİR ADAM"

Muz serasında öldürülen Ali Toprak'ın çocukluk arkadaşı Veli Bey, Alime Toprak'ın hiç eşi öldürülmüş bir kadın gibi davranmadığını ve cinayet sonrasında bir kadını yolda Alime Hanım'a, 'Sen başka erkeklerle birlikte oluyorsun' şeklinde bağırırken duyduğunu ve ikilinin tartıştığını gördüğünü ifade etti. Müge Anlı'daki Ali Toprak'ın katili kim henüz netlik kazanmadı...