31 Ağustos 2020'de bir cinayete kurban giden Ali Toprak'ın çocukluk arkadaşı Veli Bunar, Müge Anlı canlı yayınında tanık olduğu olayları anlattı, iddialar herkesi şoke etti. Ali Toprak'ı kim öldürdü? Müge Anlı'daki muz serası cinayetinde Ali Toprak'ın eşi Alime'nin eli ayağı titredi! Eşiyle birlikte çalışmak için gittiği muz serasında öldürülen Ali Toprak cinayeti Müge Anlı programına konu oldu.
Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, seraya gittiğini ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak'ın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı. Kendisinin o sırada bayıldığını söyledi.
ÇOCUKLUK ARKADAŞINDAN ŞOK İDDİA!
Cinayetin ardından olay yerine gelen komşu konuştu. Ahmet Bey Alime Hanım'ı üzerine temizlerken gördüğünü, Ali nerede diye sorduğunu içeride düşmüş yatıyor dediğini ve içeriye girdiğini etrafın kan olduğunu ileri sürdü. Alime Hanım'ın telaşlı olduğunu ve etrafa bağırmaya başladığını söyleyen komşunun ardından Ali Toprak'ın çocukluk arkadaşı Veli Bunar'dan şok iddialar geldi.
31 Ağustos 2020'de bir cinayete kurban giden Ali Toprak'ın eşini tartışırken gören talihsiz adamın çocukluk arkadaşı Veli Bunar'dı. Veli Bunar, Ali Toprak'ı olay günü son görüşünü de anlattı.
"BAŞKA BİR ADAM"
Muz serasında öldürülen Ali Toprak'ın çocukluk arkadaşı Veli Bey, Alime Toprak'ın hiç eşi öldürülmüş bir kadın gibi davranmadığını ve cinayet sonrasında bir kadını yolda Alime Hanım'a, 'Sen başka erkeklerle birlikte oluyorsun' şeklinde bağırırken duyduğunu ve ikilinin tartıştığını gördüğünü ifade etti. Müge Anlı'daki Ali Toprak'ın katili kim henüz netlik kazanmadı...