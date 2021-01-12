İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Zeynep Güngör'ün öldürülüp Çatalca kırsalına atıldığını tespit etti. Hatay'da yaşayan sevgili E.B., Gaziantep'te ikamet eden ağabey İ. D. ve İstanbul'daki abla M. D. gözaltına alınarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Sorguda Zeynep Güngör'ün sevgilisi Ecevit'ten ilk itiraf geldi. Sevgilisini yanlışlıkla öldürüldüğünü söyleyen Ecevit, adliyeye sevk edildi.

Ağabeyi ve ablası da sorgulanıyor. 3 aynı şehirde aynı anda başlayan operasyonun en önemli ayağının Hatay'da olduğu ve katil zanlısı Ecevit'in soruları yanıtsız bıraktığı ve polis tarafından evinin arandığı aktarıldı. Diğer operasyonun Gaziantep'te olduğu Zeynep Güngör'ün ağabeyi İrfan Demir'in kız kardeşinin adresini Ecevit'e verdiği iddiasıyla gözaltına alındığı söylendi.