Müge Anlı'daki Hamdi Kılıç'ın cesedi ağaçta asılı bulundu! Son dakika gelişmesine göre o ağaç bakın nerede çıktı...24 Kasım 2020 tarihinden beri kayıp olan Hamdi Kılıç'ın 70 yaşında olduğu ve hanımını kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parasını bu kadına hesabına geçirdiği iddia edilmişti.
URLA CİNAYETİ!
3 aydır kayıp olan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın yakınları Müge Anlı'ya başvurarak yardım istemişti. Aylardır aranan yaşlı adamın sevgilisi tarafından öldürüldüğü düşünülüyordu. Müge Anlı bugünkü yayında Hamdi Kılıç'ın ölü halde bulunduğunu açıkladı. Hamdi Kılıç'ın daha önce arama çalışması yapıldığı bölgede 52 gün sonra cesedinin bulunması şüpheleri cinayet üzerine yoğunlaştırdı.
HAMDİ KILIÇ'IN CESEDİ BULUNDU!
24 Kasım 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Hamdi Kılıç'ın eşini kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parasını bu kadına hesabına geçirdiği öne sürülmüştü. Sevgilisi için tüm mal varlığını satan Hamdi Kılıç'ın cesedi çiftlik evinin çok yakınında ağaçta asılı olarak bulundu. Sevgilisinin çiftlik evinden kaybolan Hamdi Kılıç'ı kim öldürdü?
DİDİK DİDİK ARANMIŞTI
Jandarma ekipleri kadavra köpeği Pelit ile arama çalışmaları başlatmıştı. Havadan ve karadan devam eden arama çalışmalarında çiftlik evi ve çevresi didik didik aranmıştı. Hamdi Kılıç'ı arama çalışmaları Urla'da devam ederken telefonundan alınan son sinyalin yaşadığı eve 4 km uzaklıkta olduğu ortaya çıkmıştı.
HAMDİ KILIÇ'IN KATİLİ KİM?
Hamdi Kılıç'ın cesedi 52 gün sonra ağaçta asılı olarak bulundu. Hamdi Kılıç'ın intihar süsü verilerek cinayete kurban gittiği üzerinde duruluyor. Ancak kimin öldürdüğü henüz belli değil. Kılıç'ın katilinin bulunması için otopsi raporu yapılacak.