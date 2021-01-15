Müge Anlı'daki Hamdi Kılıç'ın cesedi ağaçta asılı bulundu! Son dakika gelişmesine göre o ağaç bakın nerede çıktı...24 Kasım 2020 tarihinden beri kayıp olan Hamdi Kılıç'ın 70 yaşında olduğu ve hanımını kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parasını bu kadına hesabına geçirdiği iddia edilmişti.

URLA CİNAYETİ!

3 aydır kayıp olan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın yakınları Müge Anlı'ya başvurarak yardım istemişti. Aylardır aranan yaşlı adamın sevgilisi tarafından öldürüldüğü düşünülüyordu. Müge Anlı bugünkü yayında Hamdi Kılıç'ın ölü halde bulunduğunu açıkladı. Hamdi Kılıç'ın daha önce arama çalışması yapıldığı bölgede 52 gün sonra cesedinin bulunması şüpheleri cinayet üzerine yoğunlaştırdı.