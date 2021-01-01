Tüm oyunu bozdu! İşte teslimat noktasına giderken Akıncı'nın konvoya saldırdığı ve Gazeteci Nergis'le tanıştığı an...

NERGİS EMİROĞLU ÇATIŞMANIN ORTASINDA!

Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir. Ve sonunda Nergis ile Akıncı karşı karşıya gelir...

AKINCI BAĞLANTILARI ARAŞTIRIYOR

Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır.

KOMİSER CÜNEYT AKINCI DOSYASINDA...

Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.