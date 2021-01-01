FETİH SURESİNİN FAZİLETİ NEDİR?

Fetih Suresinin değeri ve özelliği hakkında Hz. Peygamber şu açıklamayı yapmıştır:

"Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sure gönderildi"; Peygamberimiz bunu söyledikten sonra Fetih suresini okumuşlardır (Buhârî, "Tefsîr", 48/1).

Peygamber Efendimiz buyurdu ki:"Her kim namazda veya namazın dışında Fetih suresini okursa, anki Mekke'nin fethinde Peygamber (sav) ile beraber bulunmuş gibidir."