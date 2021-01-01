Akıncı dizisi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi heyecanla takip eden izleyiciler Akıncı'nın dua ettiği türbenin hangi önemli şahsiyete ait olduğunu merak ediyor. Bu bağlamda Akıncı dua ettiği yer neresi sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Fatih Sultan Mehmet türbesi nerede? Akıncı'nın kılıcındaki dua nedir? İşte cevaplar...
AKINCI DUA ETTİĞİ YER NERESİ?
Akıncı'nın dua ettiği yer merakla araştırılıyor. Dizide Akıncı'nın dua ettiği yer Osmanlı Devleti'nin padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesi.
FATİH SULTAN MEHMET'İN TÜRBESİ NEREDE?
Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi, Fatih Camii'nde yer almaktadır. Fatih'te bulunan ve oldukça geniş bir alana yayılan Fatih Camii külliyesi, İstanbul'un fethinden sonra inşa edilmiş ilk külliye olma özelliği taşımaktadır.
İşte detaylı bilgi;
Külliye merkezinde bulunan Fatih Cami, caminin güney avlusunda bulunan türbeler ve etrafı pencere açıklıklı duvar ile çevrelenen haziresi ile dini yapılar bütünlülüğü oluşturmaktadır. Başta Fatih Sultan Mehmet'in türbesi olmak üzere, Fatih'in eşi Gülbahar Hatun, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa'nın ve mesnevi mütercimi Abidin Paşa ve Veysel Paşa'nın mezarları ve daha birçok önemli isimlerin mezarları bu hazirededir.
AKINCI'NIN KILICINDAKİ DUA NEDİR?
Akıncı'nın kılıcında yer alan Fetih Suresi'dir.
FETİH SURESİNİN ANLAMI NEDİR?
Fetih suresi, Medine döneminde inmiştir. 29 ayet olan sureye adını 1, 18 ve 27. ayetlerde geçen "fetih" kelimesinden almıştır. Sure de başlıca, hicretin altıncı yılında Hz. Peygamber ile Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye Antlaşması, cihat, savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke'nin fethedileceği müjdesi konu edilir.
FETİH SURESİNİN FAZİLETİ NEDİR?
Fetih Suresinin değeri ve özelliği hakkında Hz. Peygamber şu açıklamayı yapmıştır:
"Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sure gönderildi"; Peygamberimiz bunu söyledikten sonra Fetih suresini okumuşlardır (Buhârî, "Tefsîr", 48/1).
Peygamber Efendimiz buyurdu ki:"Her kim namazda veya namazın dışında Fetih suresini okursa, anki Mekke'nin fethinde Peygamber (sav) ile beraber bulunmuş gibidir."
Abdullah bin Muğaffel (Radıyallahü Anh) dedi ki: "Resulullah (sav)'i Mekke'nin fethi günü devesinin üzerinde sesini titretip makam yaparak Fetih suresini okurken gördüm."
(Buhârî, Megazi, 48, Tefsir (Sure), 48; Fedâilül-Kuran, 24, Tevhid, 50; Müslim, Müsâfir'ın, 238; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/55,56)
Resulullah (sav) buyurdu ki: "Her kim Ramazan'ın birinci gecesi iki rekat namaz kılar, her rekatında Fetih suresini okursa, Allah'u Teala onu bütün sene korur."
Bursevi, Rûhul-Beyân, 9/61
Kur'an'ın diğer sure ve ayetlerinde olduğu gibi Fetih suresinin de, namazlarda, namazlardan sonra, cami ve mescitlerde, geceleri, Ramazan ayında, mübarek gecelerde okunması daha faziletlidir.
Peygamber Efendimizin hikmetini övdüğü, Allah rızası için okunduğunda hayırlı kapıların açılacağına inanılır. Bundan dolayı namazda veya namazın dışında okunması tavsiye edilir.
Duaların kabulü için her gün 7 tane Fetih suresi okunması tavsiye edilir. Cuma günü nafile namaz kıldıktan sonra Allah rızası için 11 adet okunan Fetih suresi kişinin içinde bulunduğu buhranlı durumdan kurtulmasına yardımcı olur.
Gazaya giden Müslüman askerlerin, buradaki zafer vaadinin kendileri için de gerçekleşmesini umarak sefer sırasında ve savaş boyunca sureyi çokça okudukları bilinir. Harp zamanlarında, Fetih suresinin her gün Muhammed Suresi ile beraber okunduğunda, düşmanların kahr u perişan olacağı ve harp meydanından firar edeceği rivayet edilir.
Diğer taraftan kılıç, kalkan, balta gibi savaş aletleri üzerinde ilk ayetinin, bazı hükümdar ve kumandanların giydiği zırhlar üzerinde de bütün surenin yazılı olduğu görülür. Çanakkale muharebeleri ve İstiklal Savaşı yıllarında evlerde ve camilerde sürekli olarak Fetih suresi okunduğu nakledilmektedir.