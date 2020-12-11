Esra Erol canlı yayında bugün (11 Aralık 2020) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutuluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.
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ESRA EROL KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?
Esra Erol, 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'de doğdu. 5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı.
Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi'nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı. Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu.
İki yıl üst üste Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı. 2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti.
Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000'in üstünde akülü sandalye dağıttı.
2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol iki çocuk annesidir.