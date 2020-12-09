ESRA EROL'DAKİ ÇAMAŞIR SUYU OLAYI!

Esra Erol bu zamana kadar her şeyi gördü ama böylesi bir ilk! 'Çamaşır suyunu daha çok' seviyor dedi hüngür hüngür ağladı... Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Bugün yaşanan olay herkesi çok şaşırttı. Esra Erol'da 26 yıllık evli olan Hasan Güneş, eşi Fatma Güneş'in, çamaşır suyu ve sarı bezi kendisinden daha çok sevdiğini iddia etti. 3 çocuğunu da alıp evi terk eden Fatma Güneş, bugün Esra Erol'da eşi Hasan Güneş ile karşı karşıya geldi.

Esra Erol'da bugün Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Eşinin temizlik takıntısı olduğunu söyleyen Hasan Güneş, eşinin evi terk etmesi üzerine Esra Erol'un kapısını çaldı.