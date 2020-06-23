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Esra Erol hamile mi? Canlı yayında dikkat çeken detay! 23 Haziran 2020

Esra Erol'un hamile olduğuna yönelik iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Hafta içi her ün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Esra Erol, bir süredir giydiği bol ve pileli elbiseleri ile dikkat çekiyordu. 23 Haziran 2020 Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında, güzel sunucunun hafif şiş olan karnını tutması dikkatlerden kaçmadı. İdris Ali ve Ömer Erol adında iki erkek evladı bulunan 38 yaşındaki Esra Erol, 3. bebeğine hamile mi? İzleyiciler "Esra Erol hamile mi?" sorusunun yanıtını ararken, ünlü ismin çocukları da merak konusu oldu.

23.06.2020 18:18 - Son Güncelleme: 23.06.2020 18:45
Esra Erol hamile mi? Canlı yayında dikkat çeken detay! 23 Haziran 2020

Esra Erol hamile mi? Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da bugün izleyicinin dikkatini çeken bir gelişme yaşandı. Son dönemlerde bol kıyafetler giymeyi tercih eden Esra Erol, 23 Haziran 2020'de yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında dar bir elbise tercih etti. Ancak dikkatli izleyicilerin gözünden o detay kaçmadı.

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Esra Erol hamile mi? Canlı yayında dikkat çeken detay! 23 Haziran 2020

Esra Erol'un hafif şiş olan karnı ve elini her fırsatta karnının üzerine koyması akıllara Esra Erol hamile mi? sorusunu getirdi.

Esra Erol hamile mi? Canlı yayında dikkat çeken detay! 23 Haziran 2020

Bu görüntülerin ardından Esra Erol'un hamilelik hakkında yapacağı açıklama merak konusu oldu. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel sunucu Esra Erol, İdris Ali ve Ömer Erol adında iki erkek evlada sahip. İşte Esra Erol ve ünlülerin çocukları...

Esra Erol hamile mi? Canlı yayında dikkat çeken detay! 23 Haziran 2020

MEHMET ALİ ERBİL'İN ÇOCUKLARI

Ali Sadi Erbil

Esra Erol hamile mi? Canlı yayında dikkat çeken detay! 23 Haziran 2020

Yasmin Erbil

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