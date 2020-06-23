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Esra Erol hamile mi? Canlı yayında dikkat çeken detay! 23 Haziran 2020

Esra Erol'un hamile olduğuna yönelik iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Hafta içi her ün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Esra Erol, bir süredir giydiği bol ve pileli elbiseleri ile dikkat çekiyordu. 23 Haziran 2020 Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında, güzel sunucunun hafif şiş olan karnını tutması dikkatlerden kaçmadı. İdris Ali ve Ömer Erol adında iki erkek evladı bulunan 38 yaşındaki Esra Erol, 3. bebeğine hamile mi? İzleyiciler "Esra Erol hamile mi?" sorusunun yanıtını ararken, ünlü ismin çocukları da merak konusu oldu.

23.06.2020 18:18 - Son Güncelleme: 23.06.2020 18:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





