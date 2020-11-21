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Esra Erol 'O ilk buluşmayı' paylaştı o anları tekrar yaşadı! Esra Erol bunu ilk kez paylaştı...

atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol bir yandan ekranlarda fırtınalar estirirken diğer bir yanda da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Onlardan biri daha geldi. Esra erol, 2 Temmuz 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin, İdris Ali ve Ömer adında iki çocuğu var. Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Erol'un oğlu Ömer beş yaşına bastı. Esra Erol'un oğlu Ömer'in doğduğu anlarda çekilen video izleyenleri duygulandırdı. Esra Erol ilk kez paylaştığı görüntülere "Ömer'im o ilk kavuşmada seni görmek, koklamak, dokunmak ve sana dualarımda ki gibi sağ salim kavuşmak..."notunu düştü.

21.11.2020 17:20 - Son Güncelleme: 21.11.2020 17:20
Esra Erol 'O ilk buluşmayı' paylaştı o anları tekrar yaşadı! Esra Erol bunu ilk kez paylaştı...

Ekranların sevilen sunucusu Esra Erol sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile oğlu Ömer'in doğum gününü kutladı. Esra Erol'un oğlu Ömer'in doğduğu anlarda çekilen video izleyenleri duygulandırdı.

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Esra Erol 'O ilk buluşmayı' paylaştı o anları tekrar yaşadı! Esra Erol bunu ilk kez paylaştı...

Atv ekranlarında hafta içi her gün Esra Erol'da programı ile izleyici karşısına çıkan 37 yaşındaki Esra Erol'un hayranlarıyla çok özel bir anını paylaştı.

37 yaşındaki güzel sunucu Esra Erol 5 yaşına basan küçük oğlu Ömer'i kucağına aldığı ilk anı paylaştı.

Esra Erol 'O ilk buluşmayı' paylaştı o anları tekrar yaşadı! Esra Erol bunu ilk kez paylaştı...

Esra Erol'un paylaşımı hayranları ve ünlü isimler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Esra Erol 'O ilk buluşmayı' paylaştı o anları tekrar yaşadı! Esra Erol bunu ilk kez paylaştı...

İşte doğumunda Esra Erol'un oğlu Ömer ile ilk kez karşılaştığı o anlar...

Esra Erol 'O ilk buluşmayı' paylaştı o anları tekrar yaşadı! Esra Erol bunu ilk kez paylaştı...

Esra Erol ilk kez paylaştığı görüntülere "Ömer'im o ilk kavuşmada seni görmek, koklamak, dokunmak ve sana dualarımda ki gibi sağ salim kavuşmak.. İyi ki doğdun evimizin isyankar34'ü. Merhametli, adil, vicdanlı, özgür, mutlu, sağlıklı ol... ana aşığım ve aşığız.."notunu düştü

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