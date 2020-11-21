Esra Erol 'O ilk buluşmayı' paylaştı o anları tekrar yaşadı! Esra Erol bunu ilk kez paylaştı...

atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol bir yandan ekranlarda fırtınalar estirirken diğer bir yanda da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Onlardan biri daha geldi. Esra erol, 2 Temmuz 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin, İdris Ali ve Ömer adında iki çocuğu var. Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Erol'un oğlu Ömer beş yaşına bastı. Esra Erol'un oğlu Ömer'in doğduğu anlarda çekilen video izleyenleri duygulandırdı. Esra Erol ilk kez paylaştığı görüntülere "Ömer'im o ilk kavuşmada seni görmek, koklamak, dokunmak ve sana dualarımda ki gibi sağ salim kavuşmak..."notunu düştü.