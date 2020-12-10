Adana'da yaşayan Yiğitcan Düzcü, 22 yıldır hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Anne özlemi içinde büyüyen Yiğitcan "Beni anneannem büyüttü. Çok zor şartlarda büyüdüm. Annem neredeyse çıkıp gelsin ona bir kez olsun sarılmak istiyorum" diye gözyaşları içinde sitem etti.22 yıldır annesi Fidan Hanımdan hiç bir haber alamayan genç çocuğa dakikalar sonra müjdeli haber Esra Erol'dan geldi.