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Esra Erol'un annesi güzelliğiyle kızının pabucunu dama attı! İşte 38 yaşındaki Esra Erol'un annesi...

Gerek sunuculuğu, gerek anneliği gerekse güzelliğiyle herkese örnek oluyor Esra Erol. Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'un annesi Necla Hanım güzelliğiyle dikkat çekti. Son günlerde ünlü isimlerin annelerine olan benzerlikleri magazin gündeminde epey yer almıştı. Bu kez de Esra Erol'un annesi gündeme geldi. Esra Erol'un annesi Necla Kaymakçı Erol gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla kızını gölgede bıraktı.

03.11.2020 18:31 - Son Güncelleme: 03.11.2020 18:38
Esra Erol'un pabucunu güzelliğiyle dama attı! İşte 38 yaşındaki Esra Erol'un annesi...

2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine giren başarılı sunucu Esra Erol annesine olan benzerliğiyle sosyal medya gündeminde. Ancak Esra Erol'un annesinin gençliği, güzel oyuncuyu gölgede bıraktı. İşte başta Esra Erol olmak üzere, ünlülerin aileleri...

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Esra Erol'un pabucunu güzelliğiyle dama attı! İşte 38 yaşındaki Esra Erol'un annesi...

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Esra Erol'un pabucunu güzelliğiyle dama attı! İşte 38 yaşındaki Esra Erol'un annesi...

Esra Erol'un pabucunu güzelliğiyle dama attı! İşte 38 yaşındaki Esra Erol'un annesi...

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Esra Erol'un pabucunu güzelliğiyle dama attı! İşte 38 yaşındaki Esra Erol'un annesi...
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