Esra Erol 8 yıl önceki halini paylaştı herkes hayran kaldı! 38 yaşındaki Sinoplu güzele bakın...

Atv'ni başarılı sunucu Esra Erol, Instagram hesabından geçmişe götürdü. 2012 yılındaki halini paylaşan Esra Erol değişimi ile sosya medya gündeminde yer aldı. 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'de doğan ve 5 kız çocuğun ortancası olan Esra Erola aslen Sinop Ayancık'lı. 2010 yılında Ali Özbir ile evlenen ve mutlu evliliğini 2 erkek evlat ile taçlandıran 38 yaşındaki Esra Erol başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...