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Müge Anlı kaç yaşında? 'Koronavirüs nedeniyle bu yıl doğum günü kutlamayacağım' diyen Müge Anlı...

Atv ekranlarının başarılı ismi Müge Anlı, gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla adeta gündem belirliyor. Sosyal sorumluluk projeleri, yıllar sonra birbirine kavuşan aileler, sırlarla dolu aydınlatılmayı bekleyen cinayetler ve daha fazlası Müge Anlı ve ekibinin titiz çalışmalarıyla devam ediyor. 26 Kasım Atv canlı yayınında Müge Anlı doğum gününü bu yıl pandemi nedeni ile kutlayamayacağını açıkladı. Sevilen ismin açıklamasının ardından Müge Anlı'nın doğum tarihi ve Müge Anlı kaç yaşında sorularının yanıtı merak edildi.

26.11.2020 10:58 - Son Güncelleme: 26.11.2020 11:58
Müge Anlı kaç yaşında? 'Koronavirüs nedeniyle bu yıl doğum günü kutlamayacağım' diyen Müge Anlı...

Koronavirüs nedeni ile bu yıl doğum gününü kutlamayacağını açıklayan Müge Anlı'nın kaç yaşında olduğu merak edildi.

Başarılı televizyoncu Müge Anlı'nın doğum tarihi de bir başka merak edilen konu oldu. İşte Müge Anlı'nın ve ünlülerin yaşları...

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Müge Anlı kaç yaşında? 'Koronavirüs nedeniyle bu yıl doğum günü kutlamayacağım' diyen Müge Anlı...

CANSU DERE

14 Ekim 1980

Müge Anlı kaç yaşında? 'Koronavirüs nedeniyle bu yıl doğum günü kutlamayacağım' diyen Müge Anlı...

PINAR ALTUĞ

2 Eylül 1974

Müge Anlı kaç yaşında? 'Koronavirüs nedeniyle bu yıl doğum günü kutlamayacağım' diyen Müge Anlı...

EKİN MERT DAYMAZ


2 Aralık 1990

Müge Anlı kaç yaşında? 'Koronavirüs nedeniyle bu yıl doğum günü kutlamayacağım' diyen Müge Anlı...

MÜGE ANLI

Müge Anlı'nın doğum tarihi 1973...

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