Müge Anlı'ya, hamile olan sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti! Kuşum Aydın 28 günde eridi...

Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, üniversitede okurken tanıştığı ve o dönem kendisinden hamile olduğunu iddia eden İsviçreli sevgilisini bulmak için Müge Anlı'ya başvuracağını açıklamıştı. Son günlerde magazin camiasında adından sıkça söz ettiren Kuşum Aydın, Instagram hesabından kilo verdiğini açıkladı.