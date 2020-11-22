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Müge Anlı'ya, hamile olan sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti! Kuşum Aydın 28 günde eridi...

Kuşum Aydın, gerçek adıyla Muharrem Aydın Uğurlular, geçtiğimiz mayıs ayında Müge Anlı'ya çıkma kararı aldığını açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı. Müge Anlı'ya, hamile olduğunu iddia eden sevgilisini aramak için çıkmak istediğini belirten Kuşum Aydın, 28 günde 8.5 kilo verdi. Diyet yapan Kuşum Aydın, son halini paylaştı.

22.11.2020 14:13 - Son Güncelleme: 22.11.2020 14:25
Müge Anlı'ya, hamile olan sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti! Kuşum Aydın 28 günde eridi...

Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, üniversitede okurken tanıştığı ve o dönem kendisinden hamile olduğunu iddia eden İsviçreli sevgilisini bulmak için Müge Anlı'ya başvuracağını açıklamıştı. Son günlerde magazin camiasında adından sıkça söz ettiren Kuşum Aydın, Instagram hesabından kilo verdiğini açıkladı.

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Müge Anlı'ya, hamile olan sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti! Kuşum Aydın 28 günde eridi...

İşte 28 günde 8.5 kilo veren Kuşum Aydın'ın son hali ve kilo veren ünlüler...

Müge Anlı'ya, hamile olan sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti! Kuşum Aydın 28 günde eridi...

FEYZA CİVELEK

2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düştü.

Müge Anlı'ya, hamile olan sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti! Kuşum Aydın 28 günde eridi...
Müge Anlı'ya, hamile olan sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti! Kuşum Aydın 28 günde eridi...

FEYZA CİVELEK

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