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Domuz bağı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Müge Anlı'da araştırılan Makbule Sarı cinayetinde katiller...

Domuz bağı cinayetinin detayları Türkiye'nin kanını dondurmaya devam ediyor. Müge Anlı'da araştırılan Ordu'daki Makbule Sarı cinayetinden son dakika gelişmeleri geliyor. Ordu Korgan'a bağlı Sarıaliç Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Makbule Sarı'nın katillerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. İşte Müge Anlı'daki domuz bağı cinayetinde son gelişmeler...

22.11.2020 10:51 - Son Güncelleme: 22.11.2020 11:11
Domuz bağı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Müge Anlı'da araştrıılan Makbule Sarı cinayetinde katiller...

Müge Anlı'ya konu olan Makbule Sarı cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Ordu'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde çarşafa sarılı halde cansız bedeni bulunan 74 yaşındaki Makbule Sarı'nın katil veya katillerinin bulunması için ailesi Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım talebinde bulunmuştu. Korkunç bir cinayete kurban giden yaşlı kadın ile ilgili tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı.

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Domuz bağı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Müge Anlı'da araştrıılan Makbule Sarı cinayetinde katiller...

Evde yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahallenin muhtarına haber verdi. Muhtar da Sarı'ya ulaşamayınca polisten yardım istedi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde Makbule Sarı'yı çarşafa sarılı, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde buldu.

Domuz bağı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Müge Anlı'da araştrıılan Makbule Sarı cinayetinde katiller...

Yapılan kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca evde yapılan incelemede ise para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edildi. 16 Kasım'da Atv ekranlarında Müge Anlı'nın ele aldığı Makbule Sarı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı.

Domuz bağı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Müge Anlı'da araştrıılan Makbule Sarı cinayetinde katiller...

Mahkemeye çıkarılan zanlılar Hayrettin Görgülü (27) ve yeğeni Serkan Uluz (23) tutuklanarak Ünye M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Domuz bağı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Müge Anlı'da araştrıılan Makbule Sarı cinayetinde katiller...

Ayrıca, Makbule Sarı'ın evinin yakınlarında daha önceden işçi olarak çalışmış Hayrettin Görgülü ile Serkan Uluz'nun olay tarihine yakın zamanlarda şüpheli hareketleri tespit edildi. Soruşturmanın seyri 2 şüpheli üzerine yoğunlaştırıldı.

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