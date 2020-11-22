Domuz bağı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Müge Anlı'da araştırılan Makbule Sarı cinayetinde katiller...

Müge Anlı'ya konu olan Makbule Sarı cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Ordu'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde çarşafa sarılı halde cansız bedeni bulunan 74 yaşındaki Makbule Sarı'nın katil veya katillerinin bulunması için ailesi Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım talebinde bulunmuştu. Korkunç bir cinayete kurban giden yaşlı kadın ile ilgili tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı.