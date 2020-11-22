Domuz bağı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Müge Anlı'da araştırılan Makbule Sarı cinayetinde katiller...
Domuz bağı cinayetinin detayları Türkiye'nin kanını dondurmaya devam ediyor. Müge Anlı'da araştırılan Ordu'daki Makbule Sarı cinayetinden son dakika gelişmeleri geliyor. Ordu Korgan'a bağlı Sarıaliç Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Makbule Sarı'nın katillerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. İşte Müge Anlı'daki domuz bağı cinayetinde son gelişmeler...
Müge Anlı'ya konu olan Makbule Sarı cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Ordu'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde çarşafa sarılı halde cansız bedeni bulunan 74 yaşındaki Makbule Sarı'nın katil veya katillerinin bulunması için ailesi Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım talebinde bulunmuştu. Korkunç bir cinayete kurban giden yaşlı kadın ile ilgili tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı.