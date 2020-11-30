EDHO 174. yeni bölüm fragmanı izle: 6 sezon sonra o oyuncu diziye veda mı ediyor? ATV'nin dizisi olan EDHO, reytinglerde birinci sırayı aldı bırakmıyor. Bahar Sincanlı ile Hızır Çakırbeyli'nin yakınlaşması ekran başındaki izleyicilerin ilgi odağında.
EDHO 174. BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA
Hızır ile Bahar evlenecek mi? İçeride Alpaslan tarafından bıçaklanan Derman Korkma'ın cenaze töreninde yaşanacaklardan sonra Yaman Korkmaz'ın güç gösterisi, EDHO'daki Tipi'nin ölümüne mi neden olacak?
EDHO'DA TİPİ ÖLÜYOR MU?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde kan gövdeyi götürecek. İntikam yemini eden Yaman Korkmaz, "İçeride ya da dışarıda, canımızı alanı almadan gitmem" sözüyle kanlı mücadelenin fitilini bir kez daha ateşliyor. Kılislerde dolaşan iddiaya göre Korkmaz ve Çakırbeyliler arasında yaşanan gerginlik, TİPİ karakterine hayat veren Savaş Özdemir'in sonu olacak. Bu iddianın doğruluğu henüz bilinmese de önümüzdeki bölümlerde Tipi'nin EDHO'ya veda edip etmediğini hep birlikte göreceğiz...
EDHO 174. BÖLÜMDE 'KAN'A KAN!
Alpaslan Çakırbeyli'nin hapishanede Derman Korkmaz'ı öldürmesiyle dengeler değişir. Yaman Korkmaz, abisinin cenazesinde Hızır Çakırbeyli ve dostlarının yüzüne karşı yüksek perdeden intikam yemini eder. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez. Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı öldürmesiyle bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.
Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır. Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı öldürmek için tetikçi tutmasından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını tehlikeye sokmasını istemez.
EDHO'NUN KONUSU
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Ben davasından dönen bir adamla yol yürümem..."
Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için hasımlarını masasına davet eder.
HIZIR'DAN TERS KÖŞE
Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar.
KORKMAZLARIN LİDERLİK MÜCADELESİ
Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak yeğenini korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır.
ALPASLAN İPLERİ KOPARMAYA HAZIR
Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan sonunda Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.
HIZIR VE BAHAR YAKINLAŞIYOR
Hızır Reis'in Korkmazlarla el sıkışmasını hazmedemeyen Ceylan ise eşiyle arasını açacak bir konuşma yapar. Hızır'ı kendisinden uzaklaştıran Ceylan, bu hamlesiyle eşini Bahar Sincanlı'ya istemeden yaklaştırır.
BAHAR'IN PLANI NE?
Bahar Sincanlı, Hızır Reis'in pusulasını şaşırtırken, Ceylan'ın da hedefi olur. Hızır Reis bir yandan yeğeninin hayatını kurtarmak için zor kararlar verirken bir yandan da kendisine söz geçiremez.
BAHAR HIZIR'IN GÖNLÜNÜ ÇALMAYA ÇALIŞIYOR
Bahar Sincanlı ise çocukluk arkadaşı Ömür'e rağmen, Hızır Reis'in gönlünü çalmaktan bir an olsun vazgeçmez.
Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer. İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır.Behzat'a yapılanın ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır.
MÜCADELEDE SON HAMLE
Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.