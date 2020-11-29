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    • 29.11.2020 17:42
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    13. : Aşıkların hayatını cehenneme çeviren plan! Ayrılık sahnesi gözyaşlarına boğacak...

    ATV ekranlarının sevilen yapımı 13. bölüm fragmanında izleyici, de duygu dolu anlar yaşayacağının sinyallerini aldı. Peki ama Maria ile Mustafa yeni bölümde neler olacak? Maria’nın kendisine öfkelenip bebeği aldırdığını ve memleketine döneceğini öğrennen Mustafa'nın yeni fragmanda, "Umarım artık mutlu olursun Maria..." sözleri dikkat çekiyor. Maria gidiyor mu? Mustafa şimdi ne yapacak? İşte Maria ile Mustafa 13. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...

    Maria ile Mustafa'nın hayatını cehenneme çeviren plan!

    Pazar akşamları atv'de yayınlanan ve çekimleri Kapadokya'da devam eden Maria ile Mustafa 13. yeni bölümüyle Atv ekranlarında izleyiciyi ile buluşacak.

    Maria ile Mustafa yeni bölümde Mustafa ile Maria'nın ayrılık sahnesi izleyiciyi gözyaşlarına boğarken, Galip ve Gonca'nın planı, herkes için büyük bir travmaya neden olacak.

    MARİA İLE MUSTAFA 13. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Mustafa, Maria'nın kendisine öfkelenip bebeği aldırdığını ve memleketine döneceğini öğrenir. Bu durumdayken Maria'yı affedebilecek midir? Nadire, Nihat'ın kendisinden uzaklaşma sebebinin hastalık olduğunu öğrenir. Nihat'ın verdiği tepki ise Nadire'nin yıkımına sebep olur.

    Nisan, Rüzgar'la evlenip Yalçınoğlu Konağı'na yerleşmişken hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşacaktır. Bu evlilik için ailesini bile karşısına alan Nisan bu evde yaşadığı şeylere dayanabilecek midir?

    Boşanmayı kabul etmek zorunda kalan Gonca, Maria'ya iyice bilenmiştir. Onun ortadan kalkmasını istemektedir. Gonca'nın Galip'le yaptığı tehlikeli plan nelere mal olacaktır?

    Mustafa'ya iyice düşman belleyen Galip ise bu kez çok daha büyük oynayacaktır. Maria ile Mustafa'nın en mutlu gününü cehenneme çeviren bu plan, herkes için büyük bir travmaya sebep olur.
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    Haberler Televizyon Maria ile Mustafa 13. yeni bölüm: Aşıkların hayatını cehenneme çeviren plan! Ayrılık sahnesi gözyaşlarına boğacak...