Pazar akşamları atv'de yayınlanan ve çekimleri Kapadokya'da devam eden Maria ile Mustafa 13. yeni bölümüyle Atv ekranlarında izleyiciyi ile buluşacak.
Maria ile Mustafa yeni bölümde Mustafa ile Maria'nın ayrılık sahnesi izleyiciyi gözyaşlarına boğarken, Galip ve Gonca'nın planı, herkes için büyük bir travmaya neden olacak.
MARİA İLE MUSTAFA 13. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mustafa, Maria'nın kendisine öfkelenip bebeği aldırdığını ve memleketine döneceğini öğrenir. Bu durumdayken Maria'yı affedebilecek midir? Nadire, Nihat'ın kendisinden uzaklaşma sebebinin hastalık olduğunu öğrenir. Nihat'ın verdiği tepki ise Nadire'nin yıkımına sebep olur.
Nisan, Rüzgar'la evlenip Yalçınoğlu Konağı'na yerleşmişken hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşacaktır. Bu evlilik için ailesini bile karşısına alan Nisan bu evde yaşadığı şeylere dayanabilecek midir?
Boşanmayı kabul etmek zorunda kalan Gonca, Maria'ya iyice bilenmiştir. Onun ortadan kalkmasını istemektedir. Gonca'nın Galip'le yaptığı tehlikeli plan nelere mal olacaktır?