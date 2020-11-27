ANNEANNE TORUNUNU KEFENLEMİŞ

Palu Ailesi'nin otomobilde yaşadığı sırada iddiaya göre Tuncer Ustael'in ağaca bağladığı, darp ettiği, aç bıraktığı Meryem öldü. Meryem'in kardeşi İsa ile birlikte kadını Tütünçiftlik sahiline gömdüler. Tuncer, yanında kalan Meryem'in 6 yaşındaki kızı Melike'ye tecavüz ediyordu. Hamile kalmasın diye karnına her gün taş bağlıyordu. Meryem'in kaybolmasından tam bir yıl sonra "İçine cin kaçmış" dediği Melike'yi ispirto içirip öldürdü. Anneanne Hava Palu, Melike'yi yıkayıp kefenledi. Tuncer bu defa Harun Palu'nun kız kardeşi Gülbahar Sadık'ın evine göz dikti. Tuncer, İsa, Ayşe Melek ve kayınvalidesi Havva ile biber gazı sıktıkları Gülbahar Sadık'a zorla boş senet imzalattılar. Aile ve Tuncer bir tek bu olaydan ceza aldı.

BABA AKIL HASTANESİNDE

Harun Palu, 2011'de hapisten çıkınca olanları duydu. Oğlu Fatih, kızı Ayşe Melek ve karısı Havva ile savcılığa gitti. Meryem ve Melike'nin Tütünçif1tlik'te gönüldüğünü söylediler. Kazı yapıldı, cesetler bulunamadı. Tuncer'in soruşturma sürerken cinlerle korkuttuğu aile ifade değiştirdi. Tuncer'e karşı olan tek kişi baba Harun, şizofreni teşhisi ile akıl hastanesine kaldırıldı.