Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Son dakika gelişmesi... Palu ailesi davası başladı!
6 yaşındaki Melike Tahnal cinayetinde ilk duruşma Sakrya'da görülüyor! Müge Anlı Palu ailesi son dakika gelişmelerini Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın kaybolması nedeniyle soruşturma başlatıldı. Anne ve kızına ulaşılamaması nedeniyle kapatılan dosya, 2019 yılında tekrar gündeme geldi. Müge Anlı'da ortaya çıkan Palu ailesi Türkiye gündeminde günlerce yer aldı.
PALU AİLESİ OLAYI NEDİR?
HER ŞEY DAMADIN AİLE İÇİNE GİRMESİYLE BAŞLIYOR
Çocuklardan biri olan Emine, Tuncer Ustael ile evleniyor. Kardeşi Meryem de Ahmet ile dünyaevine giriyor. Emine ve Tuncer Ustael çiftinin bir kız bir de erkek çocuğu oluyor. Meryem ve Ahmet çiftinin de Recep ve Melike adlarında iki çocuğu dünyaya geliyor.
AİLEDE ONA SADECE BABA İNANMIYOR
Sapık Tuncer kendisini tüm aile içinde 'cinci hoca' olarak tanıtıyor. Ailede ona sadece baba Harun ve bacanağı Meryem'in kocası Ahmet inanmıyor. Ahmet'i ortadan kaldırmak isteyen Tuncer, eşinin kardeşi İsa'yı etkisi altına alıp onu öldürtüyor. Baba Harun oğlunun hapse girmesini istemediği için suçu üstleniyor ve hapse giriyor. Ahmet ölünce Meryem ve iki çocuğu (Recep-Melike), Tuncer'in kapıcı dairesinde kalmaya başlıyor. Tuncer burada evde kalan herkese tecavüz ediyor, işkencelerde bulunuyor. İşkence ve tecavüzlerin sonucunda evden kaçmayı başaran Recep hastane kontrolünün ardından yurda yerleştiriliyor.
TECAVÜZ EDİYOR, İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜYOR
Kocasını öldürdüğü Meryem'e tecavüz ve işkenceye devam eden Tuncer, kadına zorla kredi çektiriyor. Bu para ile araba alıyor ve aileye "Sizi kaçırıyorum. Ölen damadınız Ahmet'in ailesi peşinizde. Onlar organ mafyası" diyerek kandırıyor ve aile arabada yaşamaya başlıyor. Bu arada aileye de 'Meryem, Ahmet onun eski kocası olduğu için ailesine haber uçuruyor. Sizi öldürtecek' diyerek yalan söylüyor. Aileyi Meryem'e düşman ediyor. Kadını ağaca bağlıyor, darp ediyor, aç bırakıyor ve bunların sonucunda Meryem ölüyor. Meryem'in kardeşi İsa ile birlikte kadını bölgede bir yere gömüyorlar. Geride kalan Melike'nin kabusu devam ediyor. Tuncer küçük kıza 6 yaşında tecavüz ediyor, hamile kalmasından korkarak her gün karnına taş bağlıyor, ispirto içiriyor. Bu işkencelerin sonucunda Melike de ölüyor.
TANIKLAR BAĞLANDI
Müge Anlı canlı yayınına Tuncer Ustael ve Palu ailesini tanıyanlar bağlandı. Telefon bağlantısı kuran komşuların ifadeleri Müge Anlı'nın stüdyosunda şok etkisi yarattı.Meryem Tahnal, tam 10 yıl önce babası tarafından öldürülen eşinin tehditleri nedeniyle hurda bir araçta ailesiyle birlikte yaşıyordu. Bir gece tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan ayrıldı. Ardından esrarengiz biçimde ortadan kayboldu. Kaybolduğunda 32 yaşında olan Meryem Tahnal'ın akibeti gizemini korurken 3 Ocak Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan bilgiler sır perdesini araladı.Tuncer Ustael hakkında dehşete düşüren bilgileri Müge Anlı canlı yayında paylaşırken, anne - kızın gömüldüğü iddia edilen yerde Kocaeli Emniyet Ekipleri, kadavra köpeği Melo ile arama başlattı.
SADİSTİK CİNSEL FANTAZİLERİ OLAN BİR ADAM
Tuncer Ustael'in aynı zamanda sadistik cinsel fantezileri olan, işkence yaparak tecavüz etmekten hoşlanan bir adam olduğu iddia ediliyor. Sürekli işkence ettiği ve cinlerle korkuttuğu karısının önünde baldızına, kendi öz çocuklarına ve yeğenlerine tecavüz ettiği öne sürülen Tuncer Ustael, erkek çocuk ve erkek yeğenine fiili livatada bulunduğu da iddia edildi.
3 AY OTOMOBİLDE YAŞADILAR!
Tuncer Ustael sattığı evden aileyi çıkarmak için duvarlara Arapça yazılar yazıp muskalar gizliyor ve "Ev büyülü" diyerek herkesi korkutuyordu. Kocasını öldürttüğü baldızı Meryem'e kredi çektirdi. Kredi ile aldığı otomobile doldurduğu aileyi 3 ay boyunca oradan oraya kaçırdı. İddiaya göre Tuncer daha önce tecavüz ettiği Meryem'e kafayı takmıştı. "Ahmet'in ailesi organ mafyası. Meryem onlara bizime ilgili haber uçuruyor" diye aileyi kandırdı.
ANNEANNE TORUNUNU KEFENLEMİŞ
Palu Ailesi'nin otomobilde yaşadığı sırada iddiaya göre Tuncer Ustael'in ağaca bağladığı, darp ettiği, aç bıraktığı Meryem öldü. Meryem'in kardeşi İsa ile birlikte kadını Tütünçiftlik sahiline gömdüler. Tuncer, yanında kalan Meryem'in 6 yaşındaki kızı Melike'ye tecavüz ediyordu. Hamile kalmasın diye karnına her gün taş bağlıyordu. Meryem'in kaybolmasından tam bir yıl sonra "İçine cin kaçmış" dediği Melike'yi ispirto içirip öldürdü. Anneanne Hava Palu, Melike'yi yıkayıp kefenledi. Tuncer bu defa Harun Palu'nun kız kardeşi Gülbahar Sadık'ın evine göz dikti. Tuncer, İsa, Ayşe Melek ve kayınvalidesi Havva ile biber gazı sıktıkları Gülbahar Sadık'a zorla boş senet imzalattılar. Aile ve Tuncer bir tek bu olaydan ceza aldı.
BABA AKIL HASTANESİNDE
Harun Palu, 2011'de hapisten çıkınca olanları duydu. Oğlu Fatih, kızı Ayşe Melek ve karısı Havva ile savcılığa gitti. Meryem ve Melike'nin Tütünçif1tlik'te gönüldüğünü söylediler. Kazı yapıldı, cesetler bulunamadı. Tuncer'in soruşturma sürerken cinlerle korkuttuğu aile ifade değiştirdi. Tuncer'e karşı olan tek kişi baba Harun, şizofreni teşhisi ile akıl hastanesine kaldırıldı.
ÇALIŞMA SIRASINDA KEMİK PARÇALARI ORTAYA ÇIKTI
Tecavüz ve işkence sonucu yaşamını yitirdiği düşünülen ve 2008 yılından bu yana kayıp olan Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin cesedinin bulunması için Kocaeli'de kaybolduğu yerde kazı çalışması başlatılmıştı. Programda canlı yayınlanan kazı çalışmaları sırasında kemik parçaları ortaya çıktı.
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