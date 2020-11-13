Dinar'daki çifte cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıkıyor! Katil, yeniden olay yerinde! Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan ve faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı, son bölümde Zeliha ve Cevdet Uysal çiftiyle ilgili son dakika gelişmesini Atv canlı yayınında aktarıyor! Atv Müge Anlı canlı yayınında bugün (13 Kasım 2020 Cuma) neler oluyor?
Afyonkarahisar'a bağlı Dinar'da işlenen cinayeti önce eşi sonra kendisi itiraf etti. Tek başına mı yaptı, birileri yardım etti mi? Katil zanlısı yeniden olay yerinde! Korkunç cinayetin ayrıntıları Müge Anlı'da!
Okul bahçesine terk edildi, elinde bir çocukluk fotoğrafı bir de gazete kupürü... Uşak'ta yaşayan 3 çocuk babası Mesut Dilbaz, ailesini arıyor.
Mesut Dilbaz'ın hayat hikayesi Müge Anlı'da...
Yedi kız babası 49 yaşındaki Kadir Sarı üç yıldır kayıp. Kadir Bey'in nerede olduğunu bilmeyen ablası canlı yayına gelerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Yayına bağlanan Kadir Bey'in eşi de bir sorunumuz yoktu dedi. Yedi kızı olduğu için erkek evlat isteyen Kadir Sarı'nın bu yüzden evden gitmiş olabileceği iddia edildi. Peki Kadir Sarı nerede?