Dinar'daki çifte cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıkıyor! Katil, yeniden olay yerinde! Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan ve faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı, son bölümde Zeliha ve Cevdet Uysal çiftiyle ilgili son dakika gelişmesini Atv canlı yayınında aktarıyor! Atv Müge Anlı canlı yayınında bugün (13 Kasım 2020 Cuma) neler oluyor?

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