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    • 13.11.2020 06:04
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    Bir Zamanlar Çukurova 72. bölümde geceye damga vuran sahne! Kalabalık Sevda'ya saldırıyor

    ATV ekranlarında Perşembe günü yayınlanan ve 'yi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova 72. bölüm yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 72. bölümünde kalabalık Sevda'nın evine saldırıp ateşe veriyor. Züleyha ise elinde silahla kalabalığın arasına girerek hadlerini bildiriyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 72. bölümündeki o sahne...

    Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 72. Bölüm yayınlandı geceye damga vuran bu sahnesi izleyicileri ekran başına kilitledi. Sokaklara dökülen Adanalıları, elinde silah ile duran Züleyha'yı kimse böyle görmemişti. İzleyenlerin nefeslerini kesti.

    Demir ve Fekeli, Hünkar'ın katilini bulmak için ant içerken, olaylar kimsenin bugün kadar görmediği bir Züleyha'yı ortaya çıkaracaktır.

    Sokaklara dökülüp linç yapmaya kalkan Adanalıları, elinde silah ile Züleyha durduracak Ardından o da Hünkar'ın katilini bulmak için yemin edecektir. Bu sahne geceye damga vurdu izleyenleri heyecanlandırdı.

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