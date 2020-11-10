Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan ve faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı, son bölümde Zeliha ve Cevdet Uysal çiftiyle ilgili son dakika gelişmesini aktardı. Afyonkarahisar'da geniş kapmsamlı arama çalışmaları devam ediyor...

Afyonkarahisar Dinar'a bağlı Pınarlar Mahallesinde 26 Ekim günü esrarengiz bir şekilde kaybolan Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftini bulmak için Jandarma ekipleri bölgeyi didik didik arıyor. Çiftinin bulunması için dalgıç polisler tarafından gölette arama başlatıldı.