Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' hayatına iyi veya kötü dokunduğu herkesin gözyaşları ile Hünkar'a veda etti!

DEMİR VE FEKELİ'NİN SEVDA SINAVI!

Hünkar'ın cenaze namazı bitip, cenaze omuzlara alınırken, Jandarma Sevda'yı gözaltına aldı! Çukurovalıların şaşkın bakışları altında, Sevda'nın tüm itirazlarına rağmen Jandarma onu, Hünkar Yaman'ı öldürmek suçundan gözaltına aldı. Hünkar, Demir, Fekeli, Yılmaz ve Fikret'in omuzlarında mezarlığa götürülürken, adeta tüm Çukurova'nın gözyaşları sel oldu, aktı.