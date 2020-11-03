Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek?