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Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'a dönen Bamsı Beyrek şaşırttı! İşte Bamsı Nurettin Sönmez'in yeni hali

Kuruluş Osman yeni bölümüyle yine milyonları Atv ekranlarına kilitleyecek. 31. bölüm ile ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey zorlu bir seçimin arifesinde. Son üç bölümdür Kuruluş Osman'a gelmesi beklenen Bamsı Bey ise geri dönüyor! Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, Kuruluş Osman yeni fragmanda yeni imajıyla dikkat çekti. Oyunculuğu, karizması ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bamsı Beyrek, (Nurettin Sönmez), Diriliş Ertuğrul'dan sonra Diriliş Osman'da da tahtını korudu. Dizinin sevilen karakterlerinden biri haline dönüşen Bamsı Beyrek'in yeni hali büyük beğeni aldı.

28.10.2020 13:45 - Son Güncelleme: 28.10.2020 14:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





