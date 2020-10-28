Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'a dönen Bamsı Beyrek şaşırttı! İşte Bamsı Nurettin Sönmez'in yeni hali
Kuruluş Osman yeni bölümüyle yine milyonları Atv ekranlarına kilitleyecek. 31. bölüm ile ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey zorlu bir seçimin arifesinde. Son üç bölümdür Kuruluş Osman'a gelmesi beklenen Bamsı Bey ise geri dönüyor! Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, Kuruluş Osman yeni fragmanda yeni imajıyla dikkat çekti. Oyunculuğu, karizması ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bamsı Beyrek, (Nurettin Sönmez), Diriliş Ertuğrul'dan sonra Diriliş Osman'da da tahtını korudu. Dizinin sevilen karakterlerinden biri haline dönüşen Bamsı Beyrek'in yeni hali büyük beğeni aldı.
Bamsı Beyrek yeniden Kuruluş Osman'da! Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, yeni imajıyla Kuruluş Osman yeni bölümde! Yeni fragmanda imajıyla dikkat çeken oyuncu Nurettin Sönmez'in eski hali ise, yabancı aktör ile birebir aynı!
BAMSI BEYREK KİMDİR?
Sosyal medyada "Bamsı Bey'in yeni imajı efsane olmuş" diye yorumlar gelmeye başladı. Bamsı Beyrek karakteri dizide önemli bir yer tutsa da tarihi açıdan Dede Korkut hikayelerinde yer alıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde de çok sevilen karakter, aynı zamanda Ertuğrul Gazi'nin de en güvendiği Alp'lerden birisidir.