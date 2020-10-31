Kuruluş Osman dizisinde Turgut Alp'i oynayacaktı ancak son açıklama izleyicileri şaşkınlığa uğrattı. Turgut Alp karakteriyle gönüllere taht kuran Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman dizisinde de oynaması izleyicilerin en büyük arzusuydu. Bilindiği üzere dizinin sıkı takipçileri Turgut Alp'in Kuruluş Osman'da da yer almasını istiyor. Ayrıca tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri sırasında Turgut Alp'in olduğu görülüyor. 1 Ocak tarihinde yayına başlayacağı duyurulan Exxen platformu için bomba bir haber geldi. Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platformda Cengiz Coşkun, Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak.

CİHAN PADİŞAHI YAVUZ SULTAN SELİM'İ OYNAYACAK!

1 Ocak tarihinde Exxen yayına başlayacağı duyurulan Exxen platformu için bomba bir haber geldi. Acun Ilıcalı'nın kurduğu platformda Cengiz Coşkun Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.