12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Era Erol'da canlı yayınında bugün (3 Kasım 2020 Salı) neler oluyor?
Ailesine rest çekti, Murat'la evlilik kararı aldı, o da yetmedi "Evlenene kadar Murat'la kalacağım" dedi. Ece'nin anne babası için onay vakti! Kızlarının evliliğine onay verecekler mi?
38 yıllık mucize gerçek oldu. Esra Erol, Necati Bey'in hiç görmediği kardeşi Oğuz Mevlüt'ü dakikalar içerisinde buldu. Necati Bey kardeşi Oğuz Mevlüt ile ilk kez görüşecek! Mucize anları Esra Erol'da!
Ebru velayeti kendinde olan çocuğu Zana Rümeysa Akyol'u almaya gitti, yaşananlar şoke etti. 13 Haziran'dan bu yana çocuğu kaçıran Mehmet Akyol ve ailesinin Esra Erol'da ekibine saldırdığı anlar kameralara yansıdı! O an neler yaşandı? Herkesi şoke edecek o anlar Esra Erol'da canlı yayınında.
"9 Eylül'de eşim, 3 yaşındaki çocuğumu da alarak sosyal medyadan tanıştığı Abbas Çelik'in yanına kaçtı. Oğlumun hayatından endişeliyim." diyen Hasan Hüseyin Bey ve annesinin feryadı!
"Oğlum Şafak, internette tanıştığı Nermin Kurnaz ile evlendi, beni sokağa attılar." diyen Yadigar Hanım'ın feryadı!
Pikniğe gittiler, fotoğraf çektirmek için hamağa oturdu, o hamak evliliğinin sonu oldu. Akılalmaz hikayede Gülbahar Hanım'ın büyük isyanı Esra Erol'da canlı yayınında...