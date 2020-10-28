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O Ses Türkiye'ye katılmış! Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil babasının aynısı...

2.yeni sezonuyla izleyiciye merhaba diyen Kuruluş Osman ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş gibi isimleri barındıran Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Dündar Bey karakterine hayat veren Ragıp Savaş. Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş, hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. 53 yaşındaki başarılı oyuncu, 2005 yılında Fadime Sezer ile evlendi ve bu evliliğinden Nil adından bir kızı oldu. Ragıp Savaş'ın kızı Nil'in O Ses Türkiye'ye katıldığını görenler şaşırdı. İşte başta Ragıp Savaş'ın kızı olmak üzere ünlülerin çocukları.

28.10.2020 14:18 - Son Güncelleme: 28.10.2020 14:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





