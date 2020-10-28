O Ses Türkiye'ye katılmış! Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil babasının aynısı...
2.yeni sezonuyla izleyiciye merhaba diyen Kuruluş Osman ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş gibi isimleri barındıran Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Dündar Bey karakterine hayat veren Ragıp Savaş. Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş, hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. 53 yaşındaki başarılı oyuncu, 2005 yılında Fadime Sezer ile evlendi ve bu evliliğinden Nil adından bir kızı oldu. Ragıp Savaş'ın kızı Nil'in O Ses Türkiye'ye katıldığını görenler şaşırdı. İşte başta Ragıp Savaş'ın kızı olmak üzere ünlülerin çocukları.
Kuruluş Osman'da Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i canlandıran Ragıp Savaş başarılı oyunculuğuyla en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. 53 yaşındaki deneyimli isim Ragıp Savaş, Kuruluş Osman'da göz dolduran oyunculuğu ile adeta devleşti. 2005 yılında Fadime Sezer ile evlenen Ragıp Savaş'ın Nil adında bir de kızı var.
Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş oldukça başarılı bir genç kız. Küçük yaşlarda çocuklar için olan ses yarışmasına da katılan Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş o zamanlar da çok konuşulmuştu. İşte babasına benzerliği ile dikkat çeken Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş ve ünlülerin çocukları.