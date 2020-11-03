Müge Anlı'da bugün (3 Kasım 2020 Salı) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Geçtiğimiz yıl Kızılay ile el ele vererek başlatılan aşevi kampanyası kapsamında hayırsever Müge Anlı izleyicisi yurdun dört bir yanında hizmet vermesi amacıyla ikisi yerleşik olmak üzere 12 aşevi bağışlamıştı. Günde yaklaşık 6 bin kişilik yemek dağıtımında bulunan Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi, şimdi de yara alan İzmir'deki depremzedelere hizmet için deprem bölgesine gitti.
Müge Anlı, canlı yayında 3 milyon TL, bir yıl içinde ise 13 milyon TL toplanarak yardıma muhtaç insanlara umut oldu!
PATİLİ DOSTLARINI DA UNUTMADI!
Anlı, 'Depremde sadece insanlar değil patili dostlarımız da etkilendi. Patibuldular'a binlerce mesaj geldi. Biz de katkımız olması için Patibuldular çatısı altında panikleyerek evden kaçan, sahiplerinin hayat neşesi olan patileri dostlarımızı ailelerine kavuşturmaya çalışalım' diyerek, İzmir de depremi yaşayan patileri sıcak yuvalarına kavuşturmak için ekranda başından fotoğraflarını yayınlayarak bilgi verdi.
Didik didik arandılar, hiçbir yerde bulunamadılar. Şüphelerin odağında bir dayı, geçmişten gelen olaylar, bitmeyen tartışma... Cevdet ve Zeliha Uysal çifti kayboldu, gözler o isme çevrildi. Bünyamin Bey'in arsa hırsı Uysal çiftinin sonu mu oldu? Uysal çiftinin kuşu dolu kaybı Müge Anlı'da araştırılıyor.
Bastonuyla geldi, kaybettiği varlığını oğlundan istedi. Yaşlı kadının yüzü gülecek mi? Zeynep Bıyık tapularını geri alabilecek mi? Oğlu Cemil neler söyledi?
Bağışlar hayat buldu, bir kez daha yaralar sarıldı. Müge Anlı ve dostları iyilikte rekora imza attı. Mobil Aşevi filosuna yeni araçlar az sonra Müge Anlı canlı yayınından yola çıkacak.
MÜGE YAZ 2868'e gönder ihtiyaç sahibi bir yaşlıya ailesinden uzak bir öğrenciye sıcak yemeği sen ikram et...