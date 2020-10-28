Bamsı Bey geri dönüyor! Bamsı Bey kimdir? Bamsı Bey tarihteki yeri nedir?

Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.

Düşünülenin aksine, Ertuğrul Bey zamanında değil çok uzun zaman önce Oğuz döneminde yaşamıştır.

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikayelerde Bamsı Beyrek'in kaçırılması olayı anlatılır. İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlıkta Bamsı Beyrek, İç Oğuzları destekler. Dış Oğuz beyleri Beyrek'n desteğini istese de İç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın dostudur ve ona destek olur. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek'i yaralar. Bamsı Beyrek'in ölüm tarihi ise bilinmemektedir.