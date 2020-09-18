Atv canlı yayınında, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, (18 Eylül 2020 Perşembe) neler yaşanıyor? Hatice Kahraman'ın 130 bin liralık birikimi yok oldu! Eve gelen gizemli bir kadın; şeftali yedi çekirdek çitledi. Eşler birbirini suçladı, o ise Metin Bey'i işaret etti. Ağır suçlamalar, şaşırtıcı iddialar! Hatice Kahraman 130 bin lirasını geri alabilecek mi? Ayşe Sakallı, ablasını Müge Anlı'da buldu! Özlem bitiyor mu? Kız arkadaşıyla yaşamaya başladı şüpheli bir şekilde kayboldu. 47 yaşındaki Hüseyin Öz Müge Anlı'da!

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