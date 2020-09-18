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    • 18.09.2020 10:21
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Aleyna Çakır olayında Müge Anlı'dan son dakika açıklaması! Ümit Can Uygun'un annesi...

     Atv canlı yayınında son dakika gelişmelerini aktarıyor! Aleyna Çakır olayında Ümit Can Uygun'un annesinden gelen son dakika gelişmesi... Gizli tanıklar anlattı, komşu konuştu! Soruşturmanın seyri değişiyor... İfadeler, deliller, belgeler, korkunç iddialar, inanılmaz suçlamalar! 21 yaşındaki Aleyna Çakır nasıl ve neden öldü? Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümit Can Uygun'un annesiyle ilgili son dakika gelişmesi herkesi şoke etti! Sosyal Hizmetler’de görev yapan annesi hakkında, Aleyna Çakır gibi yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirildiği iddiası üzerine Bakanlık soruşturma başlatmıştı. Ümit Can’ın annesi Gülay Uygun önceki gün akşam şüpheli bir şekilde intihar etti. Son dakika haberinin ardından Ümit Can Uygun ve babası Müge Anlı'yı suçlayınca sosyal medya şova kanmadı. Baba ve Ümit Can'ın açıklamalarına, Müge Anlı'ya yönelik yaptığı iftiralara sert tepki yine sosyal medyadan geldi. Müge Anlı, Ümit Can Uygun'un annesi hakkında Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında açıklamalarda bulunuyor!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Atv canlı yayınında, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, (18 Eylül 2020 Perşembe) neler yaşanıyor? Hatice Kahraman'ın 130 bin liralık birikimi yok oldu! Eve gelen gizemli bir kadın; şeftali yedi çekirdek çitledi. Eşler birbirini suçladı, o ise Metin Bey'i işaret etti. Ağır suçlamalar, şaşırtıcı iddialar! Hatice Kahraman 130 bin lirasını geri alabilecek mi? Ayşe Sakallı, ablasını Müge Anlı'da buldu! Özlem bitiyor mu? Kız arkadaşıyla yaşamaya başladı şüpheli bir şekilde kayboldu. 47 yaşındaki Hüseyin Öz Müge Anlı'da!

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    Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır olayında "şüpheli" olarak kamuoyuna yansıyan Ümit Can'ın annesinin Sosyal Hizmetler'de görevli olduğu ortaya çıkmış, "Yurt annesi" olarak tanınan Gülay Uygun hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri bugün soruşturma başlatmıştı.

    Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun'un dün akşam saatlerinde şüpheli bir şekilde intihar ettiği öğrenildi.

    3 Haziran'da Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ailesi talihsiz kızlarının cinayete kurban gittiğini savunuyordu. Kızlarının öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini savunan aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı işaret ediyordu.

    Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu.

    Aleyna Çakır gibi Sosyal Hizmetler yurdunda kalan kızların Ümit Can'ın annesi tarafından gece yaşamına yönlendirildiği iddiası üzerine Bakanlık soruşturma başlattı. Bakanlık soruşturmasının ardından Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun bugün akşam saatlerinde başına tek el silahla ateş etmiş olarak ölü bulundu.
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