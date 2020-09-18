Müge Anlı'da son dakika ihbarları şoke etti! Ümit Can Uygun'un annesi nasıl öldü, kim öldürdü? Şüpheli iki araç...
Son dakika Müge Anlı ihbarları herkesi şoke etti! Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli sıfatıyla ifade veren Ümit Can Uygun'un annesi şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Ümit Can Uygun 'un annesi Gülay Uygun'un şüpheli ölümüne dair canlı yayına ardı ardına gelen telefonlar, ilk bulgulara göre intihar görünen ölümde şüpheleri arttırdı. Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun'u son gören kişiler Atv canlı yayınına bağlandı! Ölümünden önce bir parkta görülen Gülay Uygun'u önce bir beyaz aracın bıraktığı ardından da siyah araç ile parktan alındığı ileri sürüldü. İşte Müge Anlı'daki Aleyna Çakır'ın ölümüyle bağlantılı olan Ümit Can Uygun'un annesinin şüpheli intiharına dair son dakika bilgileri...
Son dakika Müge Anlı gelişmesi! Alyena Çakır'ın ölümüyle ilgili şüphe oklarının çevrildiği Ümit Can Uygun'un annesi başından vurulmuş halde dün ölü olarak bulunmuştu. Şüpheli ölümün ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan görgü tanıklarının söyledikleri sonrası "Ümitcan Uygun'un annesi nasıl öldü?" sorusunun cevabı merak uyandırmaya başladı. İşte, Ümit Can Uygun'un annesinin ölümüyle ilgili şoke eden ihbarlar!
PARKA GELEN BEYAZ ARAÇ KİMİN?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ulaşan iddialara göre, Gülay Uygun parkta bir erkekle oturuyor. Parktakiler beyaz bir Sedan aracın Gülay Uygun'u alıp gittiğine tanık oluyor. Daha sonra Camiden Ümit Can Uygun'un annesinin kayıp anonsu yapılıyor. Ardından Ümit Can Uygun'un avukatı parka gelip Gülay Uygun'un fotoğrafını göstererek, Gülay Uygun'u görüp görmediklerini soruyor.
ÜMİT CAN UYGUN'UN ANNESİ GÜLAY UYGUN NASIL ÖLDÜ?
Bugün Müge Anlı'ya bağlanan hafriyat kamyonu şoförü ise Gülay Uygun'un ölü bulunduğu bölgede geçtiğimiz gün yaşananlar karşısındaki tanıklığını anlattı. Şoför, Sedan aracın olduğu yeri karşıdan gördüğünü bir erkek bağırma sesini duyduğunu ardından da silah sesi geldiğini ve çevresindekilerin (duydukları erkek bağırma sesine istinaden) "kendisine kıydı" dediğini ifade etti.