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    • 18.09.2020 16:41
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Türkiye Selime Güler ve oğlunu izlerken gözyaşlarına boğulacak!

    'da bugün, (18 Eylül 2020 Cuma) neler yaşanıyor? 12 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol’da bulmaya devam edecek. 4 yıl sonra büyük hesaplaşma! Selime Hanım, kocası İsmail Güler ile canlı yayında karşı karşıya geliyor! Bir annenin dramı! Çocuğunu ameliyat ettirmek için 4 yıldır evden kaçan kocasını aramak için geldi. Selime Hanım'a müjdeli haberi Esra Erol verdi. Türkiye'yi gözyaşlarına boğacak anlar ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv canlı yayınında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da canlı yayınında bugün (18 Eylül 2020 Cuma) neler yaşanıyor? Böyle vicdansızlık görülmedi! Evlenip yuvasını kurmak istedi, evladını kucağına aldıktan 20 gün sonra eşi İsmail başka bir kadın kaçırdı. Gözleri görmeyen 4 yaşındaki evladının ameliyatı için kocasını arayan Selime'nin yürek dağlayan hayat hikayesi...

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    4 yıl sonra büyük hesaplaşma! Selime Hanım, kocası İsmail Güler ile canlı yayında karşı karşıya geliyor! Bir annenin dramı! Çocuğunu ameliyat ettirmek için 4 yıldır evden kaçan kocasını aramak için geldi. Selime Hanım'a müjdeli haberi Esra Erol verdi. Türkiye'yi gözyaşlarına boğacak anlar Esra Erol'da! Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor. 5 kızı oldu erkek doğurmayınca sokağa atıldı. Kocası Ramazan, Şerife ile kaçtı. Deniz Yarım kocası Ramazan ile ilgili şok teklifi!

    İlk evliliğini amcasının oğlu ile yapan ve şu an 16 yaşında bir kızı olan Cennet Hanım, Esra Erol'dan yardım istedi. "16 yaşındaki kızım mağdur edildi, 2 aylık hamile. bunu yapan kimse ortaya çıksın! dedi herkes şoke oldu. Cennet Hanım ve iddiaları Esra Erol'da canlı yayınında!

    26 yaşındaki karısı Esra kendisinden 28 yaş büyük olan komşuları Cengiz ile kaçtı, iddialar ortalığı karıştırdı. haftalardır kayıp olan Esra ve Cengiz öyle bir yerden çıktı ki duyduklarınıza inanamayacaksınız! Evlat hasreti 24. günde son buldu mu? Ali Gazi Zincirli, 24 gündür kaçırdığı çocuğu Begül Hanım'a getirdi mi? Begül'ün gözyaşı dindi mi?
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