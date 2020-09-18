İlk evliliğini amcasının oğlu ile yapan ve şu an 16 yaşında bir kızı olan Cennet Hanım, Esra Erol'dan yardım istedi. "16 yaşındaki kızım mağdur edildi, 2 aylık hamile. bunu yapan kimse ortaya çıksın! dedi herkes şoke oldu. Cennet Hanım ve iddiaları Esra Erol'da canlı yayınında!

26 yaşındaki karısı Esra kendisinden 28 yaş büyük olan komşuları Cengiz ile kaçtı, iddialar ortalığı karıştırdı. haftalardır kayıp olan Esra ve Cengiz öyle bir yerden çıktı ki duyduklarınıza inanamayacaksınız! Evlat hasreti 24. günde son buldu mu? Ali Gazi Zincirli, 24 gündür kaçırdığı çocuğu Begül Hanım'a getirdi mi? Begül'ün gözyaşı dindi mi?