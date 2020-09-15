Müge Anlı'da ortaya çıktı! Aleyna Çakır nasıl öldü? Ümitcan Uygun'un annesi bakın kim çıktı
Müge Anlı Aleyna Çakır'ın ölümünü araştırıyor. 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde kan donduran iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyicinin, Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun'un annesiyle ilgili şoke eden bir iddiada bulundu. İddiaya göre Ümit'in annesi, çalıştığı mevkiye dayanarak kızları gece yaşamına yönlendiriyor. Peki Ümitcan Uygun'un annesi kim? İşte Müge Anlı'da son dakika Aleyna Çakır gelişmeleri...
ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI MI?
Aleyna Çakır'ın avukatı Müge Anlı'da son dakika gelişmelerini açıkladı. "Aleyna'nın ölümü intihar olsa dahi Ümitcan'ın tutuklanacağına inanıyoruz. Ümitcan programa çıkan herkesi tehdit ediyor ve şu an yurt dışına dahi kaçabilir" diyen Avukat Tuğçe Hanım, Aleyna Çakır dosyasına ilişkin son gelişmeleri şöyle sıraladı...
1- Savcı, Müge Anlı'ya bağlanan kişilerin kimlik bilgilerini istiyor ve tanık olarak dinlenmesine karar verdi.
2- Şüphelilerle ilgili HTS kayıtları çıktı, analiz için emniyet müdürlüğüne gönderildi.
3 - Gerçek ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan rapor bekleniyor.
4- DNA eşleştirmesi için örnek alınmasını bekleniyor.
Ölümü şüpheli bulunan Aleyna Çakır'ın ses kayıtlarının ortaya çıkması soruşturmanın seyrini değiştirdi. Genç kızın eski komşusu Aleyna'nın şiddet gördüğü sıradaki ses kaydını Müge Anlı'da dinletmiş, kızlarının yardım çığlıklarını duyan ailesi gözyaşlarına boğulmuştu. Adalet Bakanlığına seslenen Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın ses kaydının dosyaya eklenmesini talep etmişti Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin soruşturmada bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.