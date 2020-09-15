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Müge Anlı'da ortaya çıktı! Aleyna Çakır nasıl öldü? Ümitcan Uygun'un annesi bakın kim çıktı

Müge Anlı Aleyna Çakır'ın ölümünü araştırıyor. 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde kan donduran iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyicinin, Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun'un annesiyle ilgili şoke eden bir iddiada bulundu. İddiaya göre Ümit'in annesi, çalıştığı mevkiye dayanarak kızları gece yaşamına yönlendiriyor. Peki Ümitcan Uygun'un annesi kim? İşte Müge Anlı'da son dakika Aleyna Çakır gelişmeleri...

15.09.2020 14:59 - Son Güncelleme: 15.09.2020 15:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





