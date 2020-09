Haberler Galeri Televizyon Müge Anlı'dan Ümit Can Uygun'un annesinin intiharı hakkında açıklama! "Kim ne tehdit ederse etsin, yıldırmaya çalışırsa çalışsın!"

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli sıfatıyla ifade veren Ümit Can Uygun'un annesi şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Ümit Can Uygun ve ailesi Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili Müge Anlı'yı hedef göstererek şov yapmaya kalktı. Anlı hakkındaki suçlamalara Atv canlı yayınında cevap verdi. Müge Anlı, Ümit Can Uygun ve ailesine baş salğığı dilerken, "Ne yaparsanız yapın ben bu yoldan dönmeyeceğim. Kim ne tehdit ederse etsin kim yıldırmaya çalışırsa çalışsın ben gazeteciyim arkadaşlar, tarafsızım. Bu olaydan dönmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

