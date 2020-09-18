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Müge Anlı'dan Ümit Can Uygun'un annesinin intiharı hakkında açıklama! "Kim ne tehdit ederse etsin, yıldırmaya çalışırsa çalışsın!"

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli sıfatıyla ifade veren Ümit Can Uygun'un annesi şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Ümit Can Uygun ve ailesi Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili Müge Anlı'yı hedef göstererek şov yapmaya kalktı. Anlı hakkındaki suçlamalara Atv canlı yayınında cevap verdi. Müge Anlı, Ümit Can Uygun ve ailesine baş salğığı dilerken, "Ne yaparsanız yapın ben bu yoldan dönmeyeceğim. Kim ne tehdit ederse etsin kim yıldırmaya çalışırsa çalışsın ben gazeteciyim arkadaşlar, tarafsızım. Bu olaydan dönmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

18.09.2020 10:49 - Son Güncelleme: 18.09.2020 11:35
Müge Anlı'dan Ümit Can Uygun'un annesinin intiharı hakkında açıklama! Kim ne tehdit ederse etsin, yıldırmaya çalışırsa çalışsın!

Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili kendisinden yardım isteyen aileyi canlı yayına aldı. Gerçek adı Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili canlı yayına gelen ihbarlar üzerine baş şüpheli olan Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun hakkında da görgü tanıklarından şoke eden iddialar geldi.

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Müge Anlı'dan Ümit Can Uygun'un annesinin intiharı hakkında açıklama! Kim ne tehdit ederse etsin kim yıldırmaya çalışırsa çalışsın!

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu ve yakından takip ettiği Aleyna Çakır - Ümitcan Uygun olayına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması ile başlayan ve akıllarda soru işaretlerine neden olan olaylar zincirinde, her geçen gün ile beraber yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bu detaylar, ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında anbean duyuruluyor. Aleyna Çakır'ın ölü bulunmasının ardından sevgilisi olan Ümitcan Uygun şüpheli sıfatı ile gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Aleyna Çakır'ın ailesi ise Müge Anlı'ya katılarak Ümitcan Uygun'u hedef göstermişti.

Müge Anlı'dan Ümit Can Uygun'un annesinin intiharı hakkında açıklama! Kim ne tehdit ederse etsin, yıldırmaya çalışırsa çalışsın!

ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİYLE İLGİLİ GELEN İDDİA!

Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan bir tanık, Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un yurtta çocuk eğitmenliği yaptığı, 18 yaşına gelen genç kızları ise gece hayatına yönlendirdiği iddiasında bulunmuştu.

Müge Anlı'dan Ümit Can Uygun'un annesinin intiharı hakkında açıklama! Kim ne tehdit ederse etsin, yıldırmaya çalışırsa çalışsın!

ÜMİT CAN UYGUN'UN ANNESİ İNTİHAR MI ETTİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Ankara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.

Müge Anlı'dan Ümit Can Uygun'un annesinin intiharı hakkında açıklama! Kim ne tehdit ederse etsin, yıldırmaya çalışırsa çalışsın!

İntihar sonrası garip açıklamalar yapan Ümit Can ve babası Müge Anlı'yı suçlayınca sosyal medya şova kanmadı. Baba ve Ümit Can'ın açıklamalarına, Müge Anlı'ya yönelik yaptığı iftiralara sert tepki yine sosyal medyadan geldi. Sosyal medyada Müge Anlı'ya destek rüzgarları esti.

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