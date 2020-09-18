Müge Anlı'dan Ümit Can Uygun'un annesinin intiharı hakkında açıklama! "Kim ne tehdit ederse etsin, yıldırmaya çalışırsa çalışsın!"

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu ve yakından takip ettiği Aleyna Çakır - Ümitcan Uygun olayına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması ile başlayan ve akıllarda soru işaretlerine neden olan olaylar zincirinde, her geçen gün ile beraber yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bu detaylar, ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında anbean duyuruluyor. Aleyna Çakır'ın ölü bulunmasının ardından sevgilisi olan Ümitcan Uygun şüpheli sıfatı ile gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Aleyna Çakır'ın ailesi ise Müge Anlı'ya katılarak Ümitcan Uygun'u hedef göstermişti.