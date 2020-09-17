Bir Zamanlar Çukurova 64. son bölüm izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu akşam yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümde cezaevinden çıkmış olsa da Demir'in gözündeki cezasını şimdi konakta çekmeye devam eden Züleyha, hala evlatlarına hasret kalıyor. Demir, çocuklarını saklamaya da Züleyha'yı cezalandırmaya da devam ediyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme seçeneği

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 64. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezaevinden çıkmış olsa da Demir'in gözündeki cezasını şimdi konakta çekmeye devam eden Züleyha, hala evlatlarına hasret! Demir, çocuklarını saklamaya da Züleyha'yı cezalandırmaya da devam ediyor! Demir'in, "Züleyha'nın evde hizmetli olarak kalması" emrine Hünkar bile karşı duramadı.