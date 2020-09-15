Aleyna Çakır olayında Müge Anlı'da son dakika kan donduran ifade! 'Aleyna hamileydi ve evde kan izleri vardı'
Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayında son dakika gelişmeleri Türkiye'yi dehşete düşürmeye devam ediyor. Aleyna Çakır'a uyguladığı şiddet ve tehditlerin ardı arkası kesilmeyen Ümitcan Uygun hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Müge Anlı'ya Aleyna Çakır'ın ses kayıtlarını veren komşu bu kez de Aleyna'nın hamile olduğunu, bu bilgiyi Ümitcan'ın kendisiyle paylaştığını ileri sürdü. Aleyna'nın bebek nedeni ile de sevgilisinden ayrılamadığını ifade eden komşu, 'Gördüğü şiddet sonrasında bir gün eve gittiğimde her yer kandı ve öyle kesik kanı gibi az bir kan değildi. Ardından Aleyna özel bir hastanede yattı, sertum takıldı' dedi. Bu sözler herkesi şoke ederken, Aleyna Çakır'ın avukatı önemli gelişmeleri canlı yayında açıkladı. 21 yaşındaki Aleyna Çakır, cinayete mi kurban gitti yoksa intihar mı etti? Darp ve tehdit ile Aleyna Çakır olayında baş şüpheli olan Ümitcan Uygun tutuklandı mı? İşte Müge Anlı'da son dakika Aleyna Çakır bilgileri...
Müge Anlı son dakika Aleyna Çakır gelişmesi ile Türkiye'yi bir kez daha ekranları başına kilitledi. Atv ekranlarında hafta içi her gün 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulunan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünü canlı yayında araştırıyor. Aleyna Çakır'ın eski komşusu Müge Anlı'ya konuştu. Anne-baba da dahil olmak üzere Türkiye ilk kez duydukları karşısında bir kez daha şoke oldu.
ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI MI?
Aleyna Çakır'ın avukatı Müge Anlı'da son dakika gelişmelerini açıkladı. "Aleyna'nın ölümü intihar olsa dahi Ümitcan'ın tutuklanacağına inanıyoruz. Ümitcan programa çıkan herkesi tehdit ediyor ve şu an yurt dışına dahi kaçabilir" diyen Avukat Tuğçe Hanım, Aleyna Çakır dosyasına ilişkin son gelişmeleri şöyle sıraladı...
1- Savcı, Müge Anlı'ya bağlanan kişilerin kimlik bilgilerini istiyor ve tanık olarak dinlenmesine karar verdi.
2- Şüphelilerle ilgili HTS kayıtları çıktı, analiz için emniyet müdürlüğüne gönderildi.
3 - Gerçek ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan rapor bekleniyor.
4- DNA eşleştirmesi için örnek alınmasını bekleniyor.
ALEYNA ÇAKIR CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?
Aleyna Çakır'ın ses kaydını çeken komşu, Müge Anlı canlı yayınında ilk kez anlattıklarıyla şoke etti. Aleyna'nın gördüğü şiddet nedeni ile başka bir eve taşındığını belirten komşu, 'Ümitcan bir gün beni 'Hadi gözün aydın, anneanne oluyorsun' diye aradı. Birkaç gün sonra yine aynı şekilde şiddet gördü, seslerini uydum."