Aleyna Çakır olayında Müge Anlı'da son dakika kan donduran ifade! 'Aleyna hamileydi ve evde kan izleri vardı'

Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayında son dakika gelişmeleri Türkiye'yi dehşete düşürmeye devam ediyor. Aleyna Çakır'a uyguladığı şiddet ve tehditlerin ardı arkası kesilmeyen Ümitcan Uygun hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Müge Anlı'ya Aleyna Çakır'ın ses kayıtlarını veren komşu bu kez de Aleyna'nın hamile olduğunu, bu bilgiyi Ümitcan'ın kendisiyle paylaştığını ileri sürdü. Aleyna'nın bebek nedeni ile de sevgilisinden ayrılamadığını ifade eden komşu, 'Gördüğü şiddet sonrasında bir gün eve gittiğimde her yer kandı ve öyle kesik kanı gibi az bir kan değildi. Ardından Aleyna özel bir hastanede yattı, sertum takıldı' dedi. Bu sözler herkesi şoke ederken, Aleyna Çakır'ın avukatı önemli gelişmeleri canlı yayında açıkladı. 21 yaşındaki Aleyna Çakır, cinayete mi kurban gitti yoksa intihar mı etti? Darp ve tehdit ile Aleyna Çakır olayında baş şüpheli olan Ümitcan Uygun tutuklandı mı? İşte Müge Anlı'da son dakika Aleyna Çakır bilgileri...