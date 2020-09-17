Ümit Uygun'un arkadaşı Müge Anlı'ya konuştu, Aleyna Çakır'ın babası Müge Anlı canlı yayınında bayıldı! Son dakika!
Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi! Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin peş peşe gelen iddiaların ardından savcılık, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını ihbar kabul etti. Türkiye'nin Ümitcan Uygun olarak tanıdığı Ümit Uygun'un annesi hakkında bakanlık müfettiş görevlendirdi. Görevini kötüye kullandığı iddia edilen anne hakkında bakanlık soruşturma başlattı. Son dakika gelişmesinin ardından Müge Anlı'ya konuşan Ümit Uygun'un arkadaşının sözler, canlı yayında acılı anne-babayı gözyaşlarına boğdu. Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in babası Müge Anlı canlı yayınında duydukları sözler karşısında baygınlık geçirdi.
Müge Anlı'da son dakika Aleyna Çakır gelişmesi! Aleyna Çakır nasıl öldü? Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır olayında son dakika gelişmesi Müge Anlı'dan geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Ümit Uygun ve Aleyna Çakır olayıyla ilgili konuşan 20 kişinin ifadesine başvuruldu.
SON DAKİKA ALEYNA ÇAKIR GELİŞMESİ - ÜMİT'İN ANNESİ KİM? - TIKLA
ÜMİT CAN UYGUN'UN ANNESİYLE İLGİLİ AKIL ALMAZ İDDİA
Son dakika bilgisine göre Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümit Uygun'un annesi hakkında bakanlık müfettiş görevlendirdi ve soruşturma başlatıldı. Canlı yayına bağlanan bir görgü tanığının iddiası ise şoke etkisi yarattı. Bağlanan kişi Ümit Can Uygun'un annesinin çocuk eğitimeni olduğunu belirtti ve "Yurtta çalışan Ümit'in annesinin kızları gece yaşamına yönlendirdiğini duydum." açıklamasında bulundu.
ÜMİT UYGUN'UN ANNESİ HAKKINDA SORUŞTURMA
Bu açıklama ardında çok fazla iddia bulunduğunu ve söylenti olduğunu belirten Müge Anlı, "Ama madem çocuk eğitmenisiniz, keşke biraz kendi çocuğunuzu da eğitseydiniz." diye seslendi. Bu gelişme ardından Müge Anlı, 17 Eylül tarihinde yapılan yayında son dakika gelişmesini paylaştı. Kendilerine gelen görüntülerin ve görgü tanıklarının ifadelerinin ihbar olarak değerlendirildiğini söyleyen Müge Anlı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışma başlattığını duyurdu.
ÜMİT UYGUN'UN ARKADAŞI TAYFUN KÜRKÇÜ KONUŞTU
İddiaların odağındaki isim Ümit Uygun'un arkadaşı, Müge Anlı'ya konuştu. "Vücudundaki morluklar Ümit'in yaptığı anlamına gelmez. Ümit ve Aleyna evlenecekti. Ümit'in Aleyna'ya vurduğunu hiç görmedim ben." sözleri üzerine acılı babanın feryadı canlı yayında yükseldi.