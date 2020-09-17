Ümit Uygun'un arkadaşı Müge Anlı'ya konuştu, Aleyna Çakır'ın babası Müge Anlı canlı yayınında bayıldı! Son dakika!

ÜMİT UYGUN'UN ANNESİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Bu açıklama ardında çok fazla iddia bulunduğunu ve söylenti olduğunu belirten Müge Anlı, "Ama madem çocuk eğitmenisiniz, keşke biraz kendi çocuğunuzu da eğitseydiniz." diye seslendi. Bu gelişme ardından Müge Anlı, 17 Eylül tarihinde yapılan yayında son dakika gelişmesini paylaştı. Kendilerine gelen görüntülerin ve görgü tanıklarının ifadelerinin ihbar olarak değerlendirildiğini söyleyen Müge Anlı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışma başlattığını duyurdu.