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    • 09.09.2020 10:20
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    İZLE! Aleyna Çakır'ın arkadaşları ve görgü tanıklarından Ümitcan Uygun hakkında şok sözler

    ında, ile Tatlı Sert'te bugün, (9 Eylül 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? Atv canlı yayınında, faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Tehdit edildi, şiddet gördü, can verdi. Bir babanın feryadı! Bir annenin gözyaşları. İntihar süsü mü verdiler? Öldürüp mü astılar? Türkiye'nin yüreğini yakan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüne ilişkin gelişmeler ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    ında son dakika gelişmeleri paylaşıyor. Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan programında bugün (9 Eylül 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? Tehdit edildi, şiddet gördü, can verdi. Bir babanın feryadı! Bir annenin gözyaşları. İntihar süsü mü verdiler? Öldürüp mü astılar? Adli tıp raporundaki korkunç izler... Türkiye'nin yüreğini yakan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüne ilişkin gelişmeler Müge Anlı canlı yayınında!

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    Öldürüldüğü düşünülen 92 yaşında bir kadın, annelerini öldürmekle suçlanan iki kız kardeş, iddiaların odağında bir damat! Gülsüm ninenin başına ne geldi? Bayramda kayboldu 39 gündür bulunamadı. Define iddiası! Dede neden suçladı? 3 yaşındaki Miraç'ın kaybıyla ilgili son dakika gelişmeleri... 2 ve 4 yaşında iki kızıyla kaybolan Filipinli bir anne, gözyaşlarına boğulan bir dede, korku, endişe, özlem. Filipinli anne ve iki kızıyla ilgili sıcak gelişmeler Müge Anlı'da!

    Aleyna Çakır kimlikteki ismiyle Sema Esen, 21 yaşında evinde ölü olarak bulundu. Defalarca şiddet gördüğü ve sürekli tehdit edildiği öğrenilen genç kızın ölümünden 2 ay önce çekilen video görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybeden Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheler, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'u işaret ediyor.

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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! Aleyna Çakır'ın arkadaşları ve görgü tanıklarından Ümitcan Uygun hakkında şok sözler
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