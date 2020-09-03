Müge Anlı canlı yayında ağzından kaçırınca telefonlar kilitlendi! Aile içi çarpık ilişki cinayete mi neden oldu?
Müge Anlı, Gülsüm Çınar'ın kaybıyla ilgili Atv canlı yayınında ardı ardına gelen iddialar sonrasında tarafları dinledi. Mustafa ve Ayşe Avcı, sarf ettiği cümlelerle hem stüdyoda hem de ekranları başında bulunan izleyiciyi çileden çıkarırken, Ayşe Avcı'nın, canlı yayında ağzından kaçırdığı cümle sonrasında Müge Anlı ihbar hattı kilitlendi. 4 yıl önce evden ayrılıp bir daha geri dönmeyen, yapılan aramalardan da sonuç alınamayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar, damadı Mustafa Avcı'nın, baldızının kızı Sacide ile yasak aşkı nedeniyle cinayete mi kurban gitti? İşte Müge Anlı ihbar hattını kilitleyen o cümle...
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar Türkiye gündemine damga vurdu. Müge Anlı Atv canlı yayınında, faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar, 22 Haziran 2016'da birlikte yaşadığı kızı Ayşe Avcı'nın evinden kendi evine gitmek üzere ayrıldı. Akşam saat 19.00'a kadar gelmemesi üzerine çocukları ve torunları tarafından aranılan Gülsüm Çınar için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Çınar'ın en son kaldığı ev olmak üzere Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, Antalya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, İHH ve diğer ekipler ile iz takip köpeklerinin de aralarında bulunduğu 70 kişilik geniş katılımlı arama çalışması başlatıldı.
Gülsüm Çınar'ın torunu Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Müge Anlı canlı yayınında, şüpheli olarak gösterilen damadın baldızının kızıyla yasak ilişki içerisinde olduğu iddia edildi. İddiaların odağındaki baldızın kızı Sacide Şeker, Müge Anlı'ya çıktı ve eniştesi ile ilişki yaşadığı iddiasını teyzesinin ortaya attığını ileri sürdü.
CANLI YAYINDA AĞZINDAN KAÇIRDI
Açıklamalarıyla hem stüdyoda hem de evlerinde bulunan izleyicileri çileden çıkartan Mustafa Avcı ve eşi Ayşe Avcı, kısa süre içerisinde özellikle sosyal medyada büyük tepki alırken, Ayşe Avcı'nın Müge Anlı canlı yayınında ağzından kaçırdığı söz, izleyicilerin ve reji ekibinin dikkatini çekti.