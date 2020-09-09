ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! 18 yıllık eşinden halasının evli olan oğluna kaçtı... Canlı yayında büyük yüzleşme

Yasemin İlgören'in 31 Ağustos tarihinde kaybolduğu iddia edilmişti. Bir anne kızını aramaktan neden vazgeçer? 1 haftadır kayıp olan Yasemin Hanım, Esra Erol'da stüdyosuna geldi. Kim doğruyu söylüyor, gerçekler ne? Yılların hesabı canlı yayında sorulacak. Anne-kız karşı karşıya gelecek, ortalık karışacak. Yasemin ve annesi Hediye Hanım Esra Erol'da canlı yayınında!

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Evlatlarına hasret iki anne, çocuklarının Ali Gazi tarafından kaçırıldığını iddia eden iki kadın! İki anne, elatlarına kavuşabilecek mi? Türkiye'nin konuştuğu olayda büyük yüzleşme!