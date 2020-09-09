ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! 18 yıllık eşinden halasının evli olan oğluna kaçtı... Canlı yayında büyük yüzleşme

Yasemin İlgören'in 31 Ağustos tarihinde kaybolduğu iddia edilmişti. Bir anne kızını aramaktan neden vazgeçer? 1 haftadır kayıp olan Yasemin Hanım, Esra Erol'da stüdyosuna geldi. Kim doğruyu söylüyor, gerçekler ne? Yılların hesabı canlı yayında sorulacak. Anne-kız karşı karşıya gelecek, ortalık karışacak. Yasemin ve annesi Hediye Hanım Esra Erol'da canlı yayınında!
ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA
Evlatlarına hasret iki anne, çocuklarının Ali Gazi tarafından kaçırıldığını iddia eden iki kadın! İki anne, elatlarına kavuşabilecek mi? Türkiye'nin konuştuğu olayda büyük yüzleşme!
1 yıl sonra büyük yüzleşme! Selahattin, halasının oğlu Nazmi'ye kaçan karısı Zuhal Karadağ ile Atv stüdyosunda karşı karşıya geliyor!
Selahattin Karadağ, 2019 yılında evini terk eden ve 1 yıl boyunca çocuklarını aramayan 18 yıllık eşi Zuhal Karadağ'la ilgili ilginç iddialarla Esra Erol'un yayınına katıldı. Arama çalışmaları sırasında da bir anda Zuhal'in halasının oğlu Nazmi'nin de ortadan kaybolduğunu anlamışlar ve daha sonra Zuhal'in telefon çağrıları araştırılınca en son Nazmi'yle görüştüğü ortaya çıktı.
Selahattin, eşi Zuhal'in 2 çocuğunu bırakıp halasının oğluyla kaçtığını iddiasıyla yayına çıkınca konunun muhatabı Zuhal de çok geçmeden canlı yayına bağlandı ve bütün iddiaları kabul etti.
Bir yıldır ortada olmayan Zuhal Hanım, eşi Selahattin'le görücü usulüyle evlendiğini ve aralarında hiçbir zaman sevgi bağının oluşmadığını söyledi. Ayrıca Selahattin'in kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını da ileri sürdü.Yıllarca şiddet gördükten sonra ailesi de yanında olmayınca Nazmi'yle kaçtığını anlatan Zuhal, Nazmi'nin engelli eşinin de ev karşılığında bu ilişkiye onay verdiğini iddia etti.
Bu iddia stüdyodaki herkesi şoke etti...