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    • 07.09.2020 10:21
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Miraç Çiçek bulundu mu? Son dakika gelişmeleri...

    canlı yayınında son dakika gelişmeleri... Atv canlı yayınında bugün, (7 Eylül 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor? Kurban Bayramı'nda kayboldu, 39 gündür bulunamadı. 3 yaşındaki Miraç'a ne oldu? Küçük Miraç'ın kaybıyla ilgili taraflar ında konuşuyor! Öldürüldüğü düşünülen 92 yaşında bir kadın, annelerini öldürmekle suçlanan iki kız kardeş, iddiaların odağında bir damat! Gülsüm ninenin başına ne geldi? Gülsüm Çınar'la ilgili gelişmeler Müge Anlı'da! Baldızının kızıyla aşk yaşadığı iddia edilen Mustafa Avcı ve sözleriyle Türkiye'yi çileden çıkaran Ayşe Avcı, Müge Anlı canlı yayınında ağzından kaçırdığı cümleyle ne demek istedi? Eniştesiyle aşk yaşadığı iddia edilen Sacide Şeker iddialara ne yanıt verdi? Gülsüm Çınar cinayete mi kurban gitti? Hepsi ve daha fazlası 7 Eylül 2020 Pazartesi Atv Müge Anlı canlı yayında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan ile Tatlı Sert programında bugün (7 Eylül 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor?Öldürüldüğü düşünülen 92 yaşında bir kadın, annelerini öldürmekle suçlanan iki kız kardeş, iddiaların odağında bir damat! Gülsüm ninenin başına ne geldi? Bayramda kayboldu 39 gündür bulunamadı. Define iddiası! Dede neden suçladı? 3 yaşındaki Miraç'ın kaybıyla ilgili son dakika gelişmeleri... 2 ve 4 yaşında iki kızıyla kaybolan Filipinli bir anne, gözyaşlarına boğulan bir dede, korku, endişe, özlem. Filipinli anne ve iki kızıyla ilgili sıcak gelişmeler Müge Anlı'da!

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - TIKLA

    92 yaşında şüpheli bir kayıp. Garip ilişkiler, inanılmaz suçlamalar, 4 yıldır kayıp olan Gülsüm ninenin başına ne geldi? canlı yayınında yaşananlar Türkiye gündemine damga vurdu. Müge Anlı Atv canlı yayınında, faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

    ATV CANLI YAYIN

    Müge Anlı, Gülsüm Çınar'ın kaybıyla ilgili Atv canlı yayınında ardı ardına gelen iddialar sonrasında tarafları dinledi. Mustafa ve Ayşe Avcı, sarf ettiği cümlelerle hem stüdyoda hem de ekranları başında bulunan izleyiciyi çileden çıkarırken, Ayşe Avcı'nın, canlı yayında ağzından kaçırdığı cümle sonrasında Müge Anlı ihbar hattı kilitlendi. 4 yıl önce evden ayrılıp bir daha geri dönmeyen, yapılan aramalardan da sonuç alınamayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar, damadı Mustafa Avcı'nın, baldızının kızı Sacide ile yasak aşkı nedeniyle cinayete mi kurban gitti?

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