Müge Anlı videoları ile kırıp geçmişti! İşte Pınar Altuğ'un da yer aldığı sosyal medyanın konuştuğu video...
Müge Anlı Atv ekranlarında 1 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek. Müge Anlı denince akla gelen ilk isimlerden olan sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, bu kez de Pınar Altuğ, Demet Akalın, Aslı Tandoğan gibi ünlü isimlerle çektiği bayram videosu İle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Taklitleri ve eğlenceli videoları ile adından sıkça söz ettiren sosyal medya fenomeninin videosunu görenler, 'Müge Anlı da olsaydı keşke' gibi yorumlarda bulundu. İşte Hababam Sınıfı müziği ile sosyal medyada dikkat çeken bayram videosu...
Müge Anlı videoları ile sosyal medyayı kırıp geçen fenomen Tansu Dayan'dan ünlülerle çekilen bir bayram videosu geldi. Pınar Altuğ, Demet Akalın, Aslı Tandoğan, Fezi Altun gibi isimlerin yer aldığı videoda Müge Anlı'yı da görmek isteyen sosyal medya kullanıcıları, 'Keşke Müge Anlı da olsaydı" şeklinde yorumlarda bulundu.