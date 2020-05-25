Haberler Galeri Magazin Müge Anlı videoları ile kırıp geçmişti! İşte Pınar Altuğ'un da yer aldığı sosyal medyanın konuştuğu video...

Müge Anlı videoları ile kırıp geçmişti! İşte Pınar Altuğ'un da yer aldığı sosyal medyanın konuştuğu video...

Müge Anlı Atv ekranlarında 1 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek. Müge Anlı denince akla gelen ilk isimlerden olan sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, bu kez de Pınar Altuğ, Demet Akalın, Aslı Tandoğan gibi ünlü isimlerle çektiği bayram videosu İle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Taklitleri ve eğlenceli videoları ile adından sıkça söz ettiren sosyal medya fenomeninin videosunu görenler, 'Müge Anlı da olsaydı keşke' gibi yorumlarda bulundu. İşte Hababam Sınıfı müziği ile sosyal medyada dikkat çeken bayram videosu...

25.05.2020 13:20 - Son Güncelleme: 25.05.2020 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





