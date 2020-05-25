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Müge Anlı videoları ile kırıp geçmişti! İşte Pınar Altuğ'un da yer aldığı sosyal medyanın konuştuğu video...

Müge Anlı Atv ekranlarında 1 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek. Müge Anlı denince akla gelen ilk isimlerden olan sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, bu kez de Pınar Altuğ, Demet Akalın, Aslı Tandoğan gibi ünlü isimlerle çektiği bayram videosu İle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Taklitleri ve eğlenceli videoları ile adından sıkça söz ettiren sosyal medya fenomeninin videosunu görenler, 'Müge Anlı da olsaydı keşke' gibi yorumlarda bulundu. İşte Hababam Sınıfı müziği ile sosyal medyada dikkat çeken bayram videosu...

25.05.2020 13:20 - Son Güncelleme: 25.05.2020 13:52
Müge Anlı videoları ile kırıp geçmişti! İşte Pınar Altuğ'un da yer aldığı sosyal medyanın konuştuğu video...

Müge Anlı videoları ile sosyal medyayı kırıp geçen fenomen Tansu Dayan'dan ünlülerle çekilen bir bayram videosu geldi. Pınar Altuğ, Demet Akalın, Aslı Tandoğan, Fezi Altun gibi isimlerin yer aldığı videoda Müge Anlı'yı da görmek isteyen sosyal medya kullanıcıları, 'Keşke Müge Anlı da olsaydı" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Müge Anlı videoları ile kırıp geçmişti! İşte Pınar Altuğ'un da yer aldığı sosyal medyanın konuştuğu video...

Ramazan Bayramı için çekilen eğlenceli videoyu Pınar Altuğ ve Demet Akalın da kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Müge Anlı videoları ile kırıp geçmişti! İşte Pınar Altuğ'un da yer aldığı sosyal medyanın konuştuğu video...

Corona virüs nedeni ile sevdikleri ile sosyal mesafeli bayram kutlayan ünlülerden eğlenceli video geldi. Müge Anlı taklitleri ile tanıdığımız sosyal medya fenomeni Tansu Dayan'ın videonun sonunda kasenin içine kolonya dökmesi izleyenleri kahkahaya boğdu.

Müge Anlı videoları ile kırıp geçmişti! İşte Pınar Altuğ'un da yer aldığı sosyal medyanın konuştuğu video...

Yüz mimikleri ve başarılı taklit yeteneği ile dikkat çeken fenomenin videosunu görenler, 'Keşke Müge Anlı da videoda olsaydı' şekinde yorumlarda bulundu.

Müge Anlı videoları ile kırıp geçmişti! İşte Pınar Altuğ'un da yer aldığı sosyal medyanın konuştuğu video...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu 46 yaşındaki Müge Anlı, kendisini taklit eden genç fenomeni başarılı bulmuş ve ona bir hediye göndermişti.

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