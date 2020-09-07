Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Eylül 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; karısı Zuhal halasının oğlu Nazmi'yle kaçtı! Bir yıldır ne çocuğunu aradı ne kimse onlardan bir haber aldı... Selahattin ve Zuhal canlı yayında yüzleşecek, büyük kaçışın sır perdesi aralanacak!

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE!

Akılalmaz ihanette son perde! Evladını bıraktı sevgilisine kaçtı, 7 yıldır hiç haber alınamadı! Cihan Şengül olayında boşanmaya 24 saat kala ikinci büyük şok! Türkiye bu olayı konuşacak! Kayınvalidem ve annesi beni sokağa attı, hamile karımdan beni ayırmak istiyorlar diyen Hakan Beyin büyük isyanı! Eşim çocuğumu pasta almak için evden çıkardı, bir daha haber alamadım diyen Begüm Hanımın haykırışı! Hastaneye gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı! 3 aylık evli kızı Yasemin'den bir haftadır haber alamayan Hediye Hanımın büyük isyanı! Böyle kaçış görülmedi! Eşini uyuttuktan sonra 8 yaşındaki kızıyla kayıplara karışan Nazan Küçük nerede? Eşi ve kızına 3 aydır ulaşamayan Bekir Beyin haykırışı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...