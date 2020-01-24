Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 24.01.2020 10:11
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 10:12

Atv canlı izle 24 Ocak! Trabzon'daki Pınar Kaynak cinayetinde şoke eden ifadeler! Katil kim?

canlı yayında son dakika Pınar Kaynak gelişmesi! Trabzondaki cinayetin detayları kan dondurmaya devam ediyor. 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak'ın katili kim? ında ele alınan Pınar Kaynak cinayetinde şoke eden ifadeler, çarpıcı iddialar! canlı yayınında bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 24 Ocak Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ında ile Tatlı Sert programında herkesi şoke edecek son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, Trabzon cinayetiyle ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkartıyor. 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti. Aile, kızlarının katilini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu! Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı. Vücudunda 5 ayrı sperm örneği bulunan Pınar Kaynak'ın katili ya da katilleri kimler? Türkiye'nin gündemine oturan Pınar Kaynak cinayetinde son dakika gelişmeleri için, 24 Ocak ını izleyebilir detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN İZLE 24 OCAK 2020 - TIKLA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriAtv Müge Anlı canlı izle 24 Ocak! Trabzon'daki Pınar Kaynak cinayetinde şoke eden ifadeler! Katil kim?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri