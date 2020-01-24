Atv canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında herkesi şoke edecek son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, Trabzon cinayetiyle ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkartıyor. 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti. Aile, kızlarının katilini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu! Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı. Vücudunda 5 ayrı sperm örneği bulunan Pınar Kaynak'ın katili ya da katilleri kimler? Türkiye'nin gündemine oturan Pınar Kaynak cinayetinde son dakika gelişmeleri için, 24 Ocak Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN İZLE 24 OCAK 2020 - TIKLA