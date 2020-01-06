Müge Anlı oğlunu özlediğini açıkladı! Müge Anlı'nın kaç çocuğu var?

Müge Anlı, Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'dan Türkiye'ye babasını aramak için gelen 41 yaşındaki Ümit Martin Demiray'ın ailesini bulan başarılı sunucu Müge Anlı canlı yayında oğlunu özlediğini açıkladı. Ümit Martin Demiray'ın Türk insanının ne kadar cana yakın olduğunu belirtmesiyle Müge Anlı, "İnsanoğlu sarılmaktan hoşlanıyor. Benim oğlana bile bir sarılıyorum... Geçen gün onu yıkayıp havluya sardım. Anne karnında hisseder derler ya öyle oldu herhalde. Onu bu saatlerde çok özlüyorum" dedi. Güzel sunucunun bu sözlerinden sonra hayranları Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? Müge Anlı'nın çocukları kimler? gibi soruların yanıtını aramaya başladı. İşte Müge Anlı'nın ailesi...

06.01.2020 13:12 - Son Güncelleme: 06.01.2020 13:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





