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Müge Anlı oğlunu özlediğini açıkladı! Müge Anlı'nın kaç çocuğu var?

Müge Anlı, Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'dan Türkiye'ye babasını aramak için gelen 41 yaşındaki Ümit Martin Demiray'ın ailesini bulan başarılı sunucu Müge Anlı canlı yayında oğlunu özlediğini açıkladı. Ümit Martin Demiray'ın Türk insanının ne kadar cana yakın olduğunu belirtmesiyle Müge Anlı, "İnsanoğlu sarılmaktan hoşlanıyor. Benim oğlana bile bir sarılıyorum... Geçen gün onu yıkayıp havluya sardım. Anne karnında hisseder derler ya öyle oldu herhalde. Onu bu saatlerde çok özlüyorum" dedi. Güzel sunucunun bu sözlerinden sonra hayranları Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? Müge Anlı'nın çocukları kimler? gibi soruların yanıtını aramaya başladı. İşte Müge Anlı'nın ailesi...

06.01.2020 13:12 - Son Güncelleme: 06.01.2020 13:21
Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? Müge Anlı oğlunu özlediğini açıkladı

Müge Anlı oğlunu özlediğini açıkladı, hayranları Müge Anlı'nın kaç çocuğu olduğunu araştırmaya başladı. Ekranların en güvenilir ismi Müge Anlı Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atarken, canlı yayına Almanya'dan katılan Ümit Martin Demiray'ın Türk insanının kcuaklaşması ve sıcak kanlılığından bahsetmesi üzerine yayında oğlunu bu saatlerde özlediğini belirtti. Müge Anlı'nın sözleri üzerine Anlı hayranları Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? Müge Anlı'nın oğlu kim? gibi Müge Anlı ve ailesi hakkında bilgileri araştırmaya başladı.

Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? Müge Anlı oğlunu özlediğini açıkladı

6 Ocak Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında oğlundan bahseden Müge Anlı herkesi merak içinde bıraktı. İşte Müge Anlı ve ailesi hakkında çok özel bilgiler...

Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? Müge Anlı oğlunu özlediğini açıkladı

Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? Müge Anlı oğlunu özlediğini açıkladı

19 Aralık 1973'te İstanbul'da doğan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Ardından Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Hukuk bölümünde yüksek lisans yaptı.

Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? Müge Anlı oğlunu özlediğini açıkladı

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Müge Anlı maçları izlemeye gidiyor, sevgisini sık sık dile getiriyor.

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