Cuma akşamları izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Hercai dizisi bu akşam 29. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Azize'nin durmayacağını anlayan Zehra elindeki mektup ile Azize'yi tehdit edince Azize'nin eli kolu bağlanıyor. Çıkan yangından ötürü yakalanan bir şahsın kendisini azmettireni itiraf etmesi ise ortalığı karıştırıyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Hercai 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

En kıymetlisi elinden alınan Azize, Nasuh'un canını yakmak için hırsına yenik düşerek içinde Elif'in olduğunu bilmeden çiftliği ateşe vermiştir. Yangın haberi Aslanbeyler ve Şadoğulları'na bomba gibi düşer.