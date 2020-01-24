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  • 24.01.2020 23:05
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 23:05

30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Acı haber Aslanbey ve Şadoğlu ailesine geliyor

ATV ekranlarının sevilen dizisi bu akşam yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Yeni bölümde en kıymetlisi elinden alınan Azize, Nasuh'un canını yakmak için hırsına yenik düşerek içinde Elif'in olduğunu bilmeden çiftliği ateşe veriyor Yangın haberi Aslanbeyler ve Şadoğulları'na bomba gibi düşüyor. Azize yaptığı bu hatadan ötürü kahrolsa da Elif'in düştüğü bu durumdan Sultan'ı sorumlu tutuyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanını beklemeye başladı.

Cuma akşamları izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Hercai dizisi bu akşam 29. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Azize'nin durmayacağını anlayan Zehra elindeki mektup ile Azize'yi tehdit edince Azize'nin eli kolu bağlanıyor. Çıkan yangından ötürü yakalanan bir şahsın kendisini azmettireni itiraf etmesi ise ortalığı karıştırıyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Hercai 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

En kıymetlisi elinden alınan Azize, Nasuh'un canını yakmak için hırsına yenik düşerek içinde Elif'in olduğunu bilmeden çiftliği ateşe vermiştir. Yangın haberi Aslanbeyler ve Şadoğulları'na bomba gibi düşer.

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