Müge Anlı'daki Pınar Kaynak'ın annesinin sevgilisi tarafından tecavüze uğradığını öğrenen baba şoke oldu!

Müge Anlı canlı yayınında şoke eden anlar! Trabzon'daki cinayetle ilgili Müge Anlı'da son dakika gelişmesi yaşandı! 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak'ın ölümü Türkiye'yi derinden sarstı. 15 Ağustos 2017 tarihinde defalarca tecavüze uğrayarak katledilen Pınar Kaynak hakkında ortaya çıkan gerçek canlı yayında herkesi şoke etti! Anne ve babası ayrı olan Pınar Kaynak'ın küçükken annesinin sevgilisi tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı. 1 yaşında çocuğu olan Pınar Kaynak'ın küçük yaştan itibaren uyuşturucu kullandığı ve sokaklarda yattığı bilgisinin ardından genç kadının arkadaşlarından Müge Anlı'ya gelen bu bilgiyi canlı yayında öğrenen baba Mehmet Kaynak, şoke oldu! Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı. İşte Müge Anlı'daki Pınar Kaynak cinayetinde son dakika bilgileri!

24.01.2020 13:05 - Son Güncelleme: 24.01.2020 13:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





