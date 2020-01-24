Müge Anlı'daki Pınar Kaynak'ın annesinin sevgilisi tarafından tecavüze uğradığını öğrenen baba şoke oldu!
Müge Anlı canlı yayınında şoke eden anlar! Trabzon'daki cinayetle ilgili Müge Anlı'da son dakika gelişmesi yaşandı! 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak'ın ölümü Türkiye'yi derinden sarstı. 15 Ağustos 2017 tarihinde defalarca tecavüze uğrayarak katledilen Pınar Kaynak hakkında ortaya çıkan gerçek canlı yayında herkesi şoke etti! Anne ve babası ayrı olan Pınar Kaynak'ın küçükken annesinin sevgilisi tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı. 1 yaşında çocuğu olan Pınar Kaynak'ın küçük yaştan itibaren uyuşturucu kullandığı ve sokaklarda yattığı bilgisinin ardından genç kadının arkadaşlarından Müge Anlı'ya gelen bu bilgiyi canlı yayında öğrenen baba Mehmet Kaynak, şoke oldu! Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı. İşte Müge Anlı'daki Pınar Kaynak cinayetinde son dakika bilgileri!
Müge Anlı canlı yayınında şoke eden Pınar Kaynak gelişmesi! 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak hakkında ortaya atılan iddialar ve gerçekler kan dondurmaya devam ediyor. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde canlı yayında ortaya çıkan gelişme baba Mehmet Kaynak'ı şoke etti! Mehmeh Bey canlı yayında hem karısının kendisini o yıllarda aldattığını öğrendi hem de kızının tecavüze uğradığını... İşte 24 Ocak Müge Anlı son bölümde yaşanan son dakika Pınar Kaynak gelişmesi!
24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti.. Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı.
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"ÇIĞLIK ATARAK CAMA VURUYORDU!"
Yayın sonunda bir izleyiciden gelen bilgi ise hareketli anlara neden oldu. Trabzon'da yaşayan bir izleyici, yakınının kendisine; "Kahverengi Broadway bir aracın içinde bir sürü erkek vardı. İçeride bir de kadın vardı ve kadın çığlık atarak cama vuruyordu." dediğini aktardı. İşte izleyicinin sözleri...
"BENİ KURTARIN!"
Adını vermek istemeyen izleyici, "Ben o mahallede oturuyorum. Cinayet gecesi bizim kapının önünde geçmiş. Kız cama vurup "Beni kurtarın" diye bağırıyordu. Açık kahverengi bir Broadway. Saat 00:00, 00:30 civarı. Bana bunu kardeşlerim anlattı. Onlar o gece söylememiş bana. 10-13 yaşlarındalar. Cinayeti öğrenince anlattılar. İçinde bir kaç erkek var dediler. Hızlı geçmiş araç içiyorlarmış." şeklinde konuştu.